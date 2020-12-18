Жесткий карантин в Украине: в Минобразования раскрыли планы по работе школ

На период нового карантина в Украине школьников отправят на каникулы или дистанционное обучение - МОН/ УНИАН

Министерство здравоохранения придерживается позиции, согласно которой ученики младших классов должны продолжать ходить в школу. Однако в связи с усилением карантина в Украине школьников отправят на каникулы.

Как рассказал глава ведомства Сергей Шкарлет в эфире телеканала Украина, позиция Минобразования совпадает с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Но локдаун на территории страны не позволит возобновить полноценный процесс обучения.

"Вообще позиция Министерства образования и науки такая же, как и ВОЗ, и Министерства здравоохранения Украины: первые-четвертые классы, как и детские сады, должны учиться. Но есть с 8 по 24 января так называемый локдаун", - отметил министр.Читайте такжеКарантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено

При этом Шкарлет подчеркнул, что на период ужесточения противоэпидемиологических мероприятий большинство украинских школ отправят на каникулы. Ряд учебных заведений, в которых каникулы уже закончились, переведут на удаленный формат обучения, чтобы дети не отставали от школьной программы.

Карантин в Украине