Жесткий карантин в Украине: в Минобразования раскрыли планы по работе школ

По словам Сергея Шкарлета, переход на удаленный формат обучения поможет ученикам не отстать от школьной программы на период карантина в Украине.
Министерство здравоохранения придерживается позиции, согласно которой ученики младших классов должны продолжать ходить в школу. Однако в связи с усилением карантина в Украине школьников отправят на каникулы.
Как рассказал глава ведомства Сергей Шкарлет в эфире телеканала Украина, позиция Минобразования совпадает с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Но локдаун на территории страны не позволит возобновить полноценный процесс обучения.
"Вообще позиция Министерства образования и науки такая же, как и ВОЗ, и Министерства здравоохранения Украины: первые-четвертые классы, как и детские сады, должны учиться. Но есть с 8 по 24 января так называемый локдаун", - отметил министр.Читайте такжеКарантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено
При этом Шкарлет подчеркнул, что на период ужесточения противоэпидемиологических мероприятий большинство украинских школ отправят на каникулы. Ряд учебных заведений, в которых каникулы уже закончились, переведут на удаленный формат обучения, чтобы дети не отставали от школьной программы.
Карантин в Украине
- В связи с планами властей по предотвращению начала второй волны COVID-19 на территории страны, Кабинет министров принял решение значительно усилить карантин в Украине на период с 8 по 24 января.
- Общенациональный карантин в стране продлен до 1 марта 2020 года. Украинцы до весны будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической карантинной зоны.
- 15 декабря в Минобразования заявили, что ведомство рекомендовало школам продлить зимние каникулы на период усиленного карантина в стране. В условиях ужесточения противокоронавирусных мер школам запретили проводить стационарное обучение.