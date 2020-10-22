Жесткий карантин в Украине: Зеленский сделал заявление

Зеленский рассказал, почему в Украине не введут жесткий карантин / ОП

Жесткий карантин в Украине может полностью остановить экономику страны, поэтому власти не планируют вводить строгие ограничения, несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирус ежедневно​. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью четырем телеканалам.

Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, ее разработкой занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование. ​

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтвержденная вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае", — заявил Зеленский.

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Зеленский уверяет, что вопросом дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в настоящее время уделяют максимум усилий.​

Отметим, Владимир Зеленский дал большое интервью четырем украинским телеканалам, которое покажут сегодня вечером. ​

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