Жесткий карантин в Украине: Зеленский сделал заявление

По словам президента Зеленского, в Украину не вернут тотальный строгий карантин.
Жесткий карантин в Украине может полностью остановить экономику страны, поэтому власти не планируют вводить строгие ограничения, несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирус ежедневно. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью четырем телеканалам.
Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, ее разработкой занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.
"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтвержденная вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае", — заявил Зеленский.
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Зеленский уверяет, что вопросом дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в настоящее время уделяют максимум усилий.
Отметим, Владимир Зеленский дал большое интервью четырем украинским телеканалам, которое покажут сегодня вечером.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее президент Украины заявлял, что в Украине могут ввести карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 9500 человек.
- Статистика смертности людей с Covid-19 в Украине уже является критической, считает президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий.
- Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кого чаще всего убивает коронавирус в Украине.
- С 19 октября, в Украине вступили в силу новые зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.