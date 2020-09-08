Жесткий контроль и учет времени: Рада взялась за работников на "удаленке"

Нардепы предложили поделить уделенную работу на два типа.
Рада решила существенно урегулировать удаленную работу украинцев из дома в период карантинных ограничений из-за коронавируса.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован и опубликован на сайте парламента 4 сентября. Одной из инициаторов проекта является председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Из-за того, что многие сотрудники в связи с коронавирусом перешли на удаленку, в Раде предложили утвердить нормы для такого формата труда.
Нардепы предлагают поделить работу из дому на 2 вида:
- дистанционную (удаленную);
- надомную.
В обоих случаях при заключении трудового договора, работодатели имеют право получить сведения о месте жительства или место, где будут работать специалисты.
Также, руководство должно "обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за наиболее полным и рациональным использованием рабочего времени работником".
Надомная работа
Ключевой особенностью надомного формата работы является то, что рабочее место в этом случае является фиксированным - работник не может изменить своего места работы без согласования с работодателем.
Также сотрудник должен придерживаться общего режима работы предприятия или учреждения.
"Обеспечение средствами производства, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работником надомной работы возлагается на владельца", - отмечается в документе.
Удаленная (дистанционная) работа
Этот формат работы предполагает, что работник может сам выбирать и менять место работы, без согласования с руководством. Аналогично, работник сам отвечает за организацию безопасных условий труда.
Кроме того, при дистанционной работе работники распределяют рабочее время и на них не распространяются правила внутреннего распорядка компании.
В таком случае "работнику, который выполняет дистанционную работу должно быть обеспечено гарантированное период свободного времени для отдыха", то есть период, когда можно не выходить на связь с руководством.
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