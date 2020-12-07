Жесткое "воспитание": на Львовщине учительница избила ученика в школе

Педагог устроила "экзекуцию", вызвав ребенка к доске / mchildren.ru

В селе Потелич Жовковского района Львовской области заместитель директора школы по воспитательной работе избила учащегося 6-го класса прямо в классе.

На опубликованном видео запечатлено, как педагог устроила "экзекуцию", вызвав ребенка к доске.

Она кричала и оскорбляла мальчика, а также наносила ему удары по голове рукой.

В то же время также проводила "воспитательную" работу и с другими учениками, на повышенных тонах предъявляя им претензии.

На инцидент уже отреагировали в Жовковской районной государственной администрации.

Там подчеркнули. Что подобные случаи является недопустимыми: "На сегодня сообщено Львовской областной государственной администрации, Департаменту образования ЛОГА, Жовкивской РГА. Создана рабочая комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер, направлено письмо на Жовковское ОП Белгород-Бугского ОП ГУНП во Львовской области по данному инциденту. Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны давать детям не только знания, но и учить правилам поведения, этики и деонтологии".

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