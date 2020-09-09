Жестокое избиение Балуха: стала известна неутешительная информация из больницы

Владимир Балух / krymr.com

Жестоко избитый в Киеве бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух остается в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом Суспильному сообщили в службе справок Киевской городской клинической больницы скорой помощи.

Как рассказала со ссылкой на информацию врачей народный депутат Ирина Геращенко в Facebook, Балух подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"От врачей БСП (больницы скорой помощи), где находится Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала Геращенко.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха и лиц, с которыми он общался накануне нападения на него.

Читайте такжеВыследили и избили: что известно о жестоком нападении на БалухаОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

"8 сентября 49-летнего пострадавшего госпитализировали в столичную больницу с тяжелыми травмами. В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего. Досудебное следствие продолжается. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны", - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции.

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Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура № 4.