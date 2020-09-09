Жестокое избиение Балуха: стала известна неутешительная информация из больницы

Владимир Балух подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Жестоко избитый в Киеве бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух остается в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом Суспильному сообщили в службе справок Киевской городской клинической больницы скорой помощи.
Как рассказала со ссылкой на информацию врачей народный депутат Ирина Геращенко в Facebook, Балух подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"От врачей БСП (больницы скорой помощи), где находится Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала Геращенко.
В свою очередь сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха и лиц, с которыми он общался накануне нападения на него.
Читайте такжеВыследили и избили: что известно о жестоком нападении на БалухаОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.
"8 сентября 49-летнего пострадавшего госпитализировали в столичную больницу с тяжелыми травмами. В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего. Досудебное следствие продолжается. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны", - сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции.
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Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура № 4.
- Об избиении Балуха сообщил другой узник Кремля Олег Сенцов. Он рассказал, что у потерпевшего сломана рука и ключица.
- Владимир Балух - крымский фермер, украинский активист. После аннексии полуострова остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. За это подвергся преследованиям оккупационными властями.
- Балуха освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.