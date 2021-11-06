Жителей Ровно змеи атакуют в ванных через канализацию

Кроме того, недавно одна из жительниц Ровно обнаружила довольно заметную змею прямо на улице - на проспекте Мира возле дома №4.
В Ровно местные жители жалуются на змей, которые проникают в их ванные через канализацию. Видеозаписи инцидента были опубликованы в Сети.
К примеру, один из жителей Ровно, обнаружил в своей ванной комнате змею, которая вылезала из системы слива и перелива.
В ролике можно увидеть, как змея застряла в отверстии сетки-клапана и не могла выбраться. Хозяин дома аккуратно откручивал винт на ванной, чтобы достать оттуда пресмыкающиеся.
Кроме того, недавно жительница Ровно обнаружила змею на проспекте Мира возле дома №4.
Читайте такжеИвано-Франковщину атакуют змеи: за сутки пострадали трое детей, они в реанимации
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровеской области в селе Грабунь на женщину набросилась гадюка. Селянка в лесу собирала ягоды, и в какой то момент почувствовала боль.
Уже с распухшей ногой, страшной головной болью и тошнотой ее срочно госпитализировали.
Женщина сразу обратилась к медикам. Ее забрали в больницу, но состояние уже было средней тяжести. Сейчас пациентке лучше, она оправляется от пережитого.