Жителей Ровно змеи атакуют в ванных через канализацию

Жителей Ровно змеи атакуют жителей в ванных через канализацию / скриншот из видео

В Ровно местные жители жалуются на змей, которые проникают в их ванные через канализацию. Видеозаписи инцидента были опубликованы в Сети.

К примеру, один из жителей Ровно, обнаружил в своей ванной комнате змею, которая вылезала из системы слива и перелива.

В ролике можно увидеть, как змея застряла в отверстии сетки-клапана и не могла выбраться. Хозяин дома аккуратно откручивал винт на ванной, чтобы достать оттуда пресмыкающиеся.

Кроме того, недавно жительница Ровно обнаружила змею на проспекте Мира возле дома №4.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровеской области в селе Грабунь на женщину набросилась гадюка. Селянка в лесу собирала ягоды, и в какой то момент почувствовала боль.

Уже с распухшей ногой, страшной головной болью и тошнотой ее срочно госпитализировали.

Женщина сразу обратилась к медикам. Ее забрали в больницу, но состояние уже было средней тяжести. Сейчас пациентке лучше, она оправляется от пережитого.