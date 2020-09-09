"Живут немытые-нечесаные": нардеп от Слуги народа "прошлась" по детям Донбасса

Галина Янченко / УНИАН

Галина Янченко, нардеп от Слуги народа (политсила президента Владимира Зеленского) назвала "немытыми" и "нечесаными" детей, проживающих в районах Донбасса, которые охвачены военным конфликтом.

Об этом народная избранница заявила в эфире украинского телевидения.

Сперва Янченко заявила о том, что жители украинских населенных пунктов могут и обязаны самостоятельно решать, как будут называться улицы и другие объекты. На вопрос ведущей по поводу того, почему, в таком случае, в части регионов Донбасса не будут проводиться местные выборы, депутат и разразилась вышеуказанной тирадой.

"Вы мешаете две темы. Но, раз вы постоянно поднимаете тему и постоянно касаетесь Владимира Зеленского, я бы тоже хотела прокомментировать, как представительница его команды. У меня старший ребенок пошел в третий класс. Вы знаете о чем я думала весь день 1 сентября. Что этот год, он уникальный и он по-трагичному даже уникальный, потому что фактически в этом году в школу пошли дети, рожденные были в 2013-14 году. На Донбассе это дети, которые вот родились и они всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные на линии разграничения", ‒ заявила Янченко.

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Журналистка попросила нардепа аргументировать позицию. Янченко заявила ‒ во времена когда ее супруг (Виктор Андрусив ‒ Главред) в 2015-2016 годах был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации она объездила всю Донецкую область "все нулевки, все КПВВ и видела все лично".

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