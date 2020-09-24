"Жизнь изменилась после Майдана": Данилко сказал, кто делает революции

Делают революции не романтики, считает певец.
Украинский певец Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, сказал, что в 2014 году его жизнь поменялась после того, как во время Революции Достоинства (Майдан) появилась первая жертва.
Революцию делают расчетливые люди, а участвуют в ней и погибают романтики – это страшно, рассказал артист в интервью телеканалу 1+1, оно уже появилось в YouTube-канале "Плюсов".
По словам собеседника, после первого убийства на Майдане он посчитал нелепым для себя выступить в образе Сердючки и отменил запланированные концерты.
"Революция – это всегда потрясение... У меня жизнь поменялась в 2014 году, когда первое убийство случилось. Я в 2014 году посчитал нелепым для себя выступать в образе Сердючки. Я на физическом уровне это почувствовал, мне не хотелось этого делать…", – сказал певец.
Данилко считает, что все было направлено против простых людей.
"…Революцию делают не романтики, а расчетливые люди, которые преследуют свои цели. А участвуют и погибают романтики. Вот это страшно", – заявил он.
- Напомним, в центре Киева – на Майдане Независимости – 21 ноября 2013 года начались массовые акции протеста. Поводом для начала митингов стала приостановка властей подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
- Позже силовики жестоко разогнали митингующих, и протесты приняли антипрезидентский и антиправительственный характер. Протесты охватили ряд украинских городов, их назвали Евромайданом, а позже – Революцией Достоинства.
- В конце февраля 2014 года в центре Киева, в частности, на ул. Институтской, были расстреляны активисты. Во время революции погибли более 100 человек, погибших назвали Небесной сотней.
- Тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию и попросил РФ ввести войска в Украину.