"Жизнь изменилась после Майдана": Данилко сказал, кто делает революции

Андрей Данилко поделился, что его жизнь изменилась после Революции Достоинства / Скриншот

Украинский певец Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, сказал, что в 2014 году его жизнь поменялась после того, как во время Революции Достоинства (Майдан) появилась первая жертва.

Революцию делают расчетливые люди, а участвуют в ней и погибают романтики – это страшно, рассказал артист в интервью телеканалу 1+1, оно уже появилось в YouTube-канале "Плюсов".

По словам собеседника, после первого убийства на Майдане он посчитал нелепым для себя выступить в образе Сердючки и отменил запланированные концерты.

"Революция – это всегда потрясение... У меня жизнь поменялась в 2014 году, когда первое убийство случилось. Я в 2014 году посчитал нелепым для себя выступать в образе Сердючки. Я на физическом уровне это почувствовал, мне не хотелось этого делать…", – сказал певец.

Данилко считает, что все было направлено против простых людей.

"…Революцию делают не романтики, а расчетливые люди, которые преследуют свои цели. А участвуют и погибают романтики. Вот это страшно", – заявил он.