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"Жизнь изменилась после Майдана": Данилко сказал, кто делает революции

24 сентября 2020, 19:21

Делают революции не романтики, считает певец.

Данилко поделился, что его жизнь изменилась после Революции Достоинства – Майдан новости
Андрей Данилко поделился, что его жизнь изменилась после Революции Достоинства / Скриншот

Украинский певец Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, сказал, что в 2014 году его жизнь поменялась после того, как во время Революции Достоинства (Майдан) появилась первая жертва.

Революцию делают расчетливые люди, а участвуют в ней и погибают романтики – это страшно, рассказал артист в интервью телеканалу 1+1, оно уже появилось в YouTube-канале "Плюсов".

По словам собеседника, после первого убийства на Майдане он посчитал нелепым для себя выступить в образе Сердючки и отменил запланированные концерты.

"Революция – это всегда потрясение... У меня жизнь поменялась в 2014 году, когда первое убийство случилось. Я в 2014 году посчитал нелепым для себя выступать в образе Сердючки. Я на физическом уровне это почувствовал, мне не хотелось этого делать…", – сказал певец.

Данилко считает, что все было направлено против простых людей.

"…Революцию делают не романтики, а расчетливые люди, которые преследуют свои цели. А участвуют и погибают романтики. Вот это страшно", – заявил он.

  • Напомним, в центре Киева – на Майдане Независимости – 21 ноября 2013 года начались массовые акции протеста. Поводом для начала митингов стала приостановка властей подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
  • Позже силовики жестоко разогнали митингующих, и протесты приняли антипрезидентский и антиправительственный характер. Протесты охватили ряд украинских городов, их назвали Евромайданом, а позже – Революцией Достоинства.
  • В конце февраля 2014 года в центре Киева, в частности, на ул. Институтской, были расстреляны активисты. Во время революции погибли более 100 человек, погибших назвали Небесной сотней.
  • Тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию и попросил РФ ввести войска в Украину.
Андрей Данилко Революция Достоинства Майдан
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