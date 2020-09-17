Журналист назвала причину катастрофы с водой в Крыму

Действия России с водой в Крыму привели к катастрофе - журналистка/ УНИАН

Аннексировавшие Крым россияне специально забирают воду у населения и отдают ее на нужды военных баз, бизнеса и промышленных объектов. Из-за их преступных действий высохло Симферопольское водохранилище.

Об этом рассказала журналист Лариса Волошина в комментарии изданию Obozrevatel.

По ее словам, с 2014 года, когда Россия оккупировала автономную республику Крым, захватчики выкачивали огромное количество воды из подземных водохранилищ. В результате водные ресурсы, которые изначально предназначены для природных целей, россияне используют для своих военных объектов и захваченной промышленности.

"Эту артезианскую воду, которая является основой для горных рек и подземных вод, они используют на военные и промышленные нужды. Экосистема изменена и это преступление привело к катастрофе", - сказала Волошина.Читайте такжеВ ГБР назвали причины аннексии Крыма

Как подчеркивает активистка, россияне специально создали проблемную ситуацию с водой, отказавшись, в том числе, и от опреснителей для морской воды. Теперь же они винят во всем Украину, тогда как, согласно международному законодательству, страна-оккупант самостоятельно несет ответственность за территорию, которую она оккупировала.