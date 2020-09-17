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Журналист назвала причину катастрофы с водой в Крыму

17 сентября 2020, 16:16

Проблемы с водой в оккупированном Крыму были созданы специально, считает Лариса Волошина.

горы Крыма
Действия России с водой в Крыму привели к катастрофе - журналистка/ УНИАН

Аннексировавшие Крым россияне специально забирают воду у населения и отдают ее на нужды военных баз, бизнеса и промышленных объектов. Из-за их преступных действий высохло Симферопольское водохранилище.

Об этом рассказала журналист Лариса Волошина в комментарии изданию Obozrevatel.

По ее словам, с 2014 года, когда Россия оккупировала автономную республику Крым, захватчики выкачивали огромное количество воды из подземных водохранилищ. В результате водные ресурсы, которые изначально предназначены для природных целей, россияне используют для своих военных объектов и захваченной промышленности.

"Эту артезианскую воду, которая является основой для горных рек и подземных вод, они используют на военные и промышленные нужды. Экосистема изменена и это преступление привело к катастрофе", - сказала Волошина.Читайте такжеВ ГБР назвали причины аннексии Крыма

Как подчеркивает активистка, россияне специально создали проблемную ситуацию с водой, отказавшись, в том числе, и от опреснителей для морской воды. Теперь же они винят во всем Украину, тогда как, согласно международному законодательству, страна-оккупант самостоятельно несет ответственность за территорию, которую она оккупировала.

  • Напомним, Россия аннексировала Крым весной 2014 года. В нарушение цивилизованных нормативно-правовых норм россияне ввели войска на полуостров, провели там незаконный референдум и присоединили Крым к РФ. Международное сообщество не признает АР Крым территорией России и продолжает считать, что крымский полуостров принадлежит Украине.
  • На территории аннексированного Крыма серьезные проблемы с водой, которые не может решить Россия. Российские власти считают опреснение воды дорогим мероприятием и не планируют перебрасывать воду из Ростовской области или Краснодарского края.
  • Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет поставлять воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
  • У Зеленского, в свою очередь, подчеркнули, что Киев не намерен решать проблемы, которые должен урегулировать оккупант.

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