Журналист назвала причину катастрофы с водой в Крыму

Проблемы с водой в оккупированном Крыму были созданы специально, считает Лариса Волошина.
Аннексировавшие Крым россияне специально забирают воду у населения и отдают ее на нужды военных баз, бизнеса и промышленных объектов. Из-за их преступных действий высохло Симферопольское водохранилище.
Об этом рассказала журналист Лариса Волошина в комментарии изданию Obozrevatel.
По ее словам, с 2014 года, когда Россия оккупировала автономную республику Крым, захватчики выкачивали огромное количество воды из подземных водохранилищ. В результате водные ресурсы, которые изначально предназначены для природных целей, россияне используют для своих военных объектов и захваченной промышленности.
"Эту артезианскую воду, которая является основой для горных рек и подземных вод, они используют на военные и промышленные нужды. Экосистема изменена и это преступление привело к катастрофе", - сказала Волошина.Читайте такжеВ ГБР назвали причины аннексии Крыма
Как подчеркивает активистка, россияне специально создали проблемную ситуацию с водой, отказавшись, в том числе, и от опреснителей для морской воды. Теперь же они винят во всем Украину, тогда как, согласно международному законодательству, страна-оккупант самостоятельно несет ответственность за территорию, которую она оккупировала.
- Напомним, Россия аннексировала Крым весной 2014 года. В нарушение цивилизованных нормативно-правовых норм россияне ввели войска на полуостров, провели там незаконный референдум и присоединили Крым к РФ. Международное сообщество не признает АР Крым территорией России и продолжает считать, что крымский полуостров принадлежит Украине.
- На территории аннексированного Крыма серьезные проблемы с водой, которые не может решить Россия. Российские власти считают опреснение воды дорогим мероприятием и не планируют перебрасывать воду из Ростовской области или Краснодарского края.
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет поставлять воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
- У Зеленского, в свою очередь, подчеркнули, что Киев не намерен решать проблемы, которые должен урегулировать оккупант.