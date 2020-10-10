Журналист объяснил, чего Путин хочет от любого президента Украины

Президент РФ не собирается находить общий язык c Зеленским, уверен публицист.
Журналист и публицист Виталий Портников заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет от любого президента Украины капитуляции.
Глава РФ не собирается находить общий язык с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал Портников в эфире Obozrevatel.
По его словам, Путин считает президента нашей страны руководителем территорий, которые Запад отобрал у России.
"...единственная задача любого президента Украины в глазах Владимира Путина – это капитулировать перед Путиным и вернуть украденные русские земли от Ужгорода до Донецка их настоящему владельцу, то есть самому Путину и россиянам…", – поделился журналист.
- Ранее Владимир Зеленский говорил, что коммуникация с Владимиром Путиным ограниченная, но предметная.
- Президент добавил, что хотел бы большей эффективности от диалога с российским коллегой.
- Напомним, Зеленский и Путин говорили по телефону, но не проводили встречи тет-а-тет.
- Лидеры Украины и России виделись на встрече в Париже в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция) для урегулирования конфликта на Донбассе, которая состоялась в декабре.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".