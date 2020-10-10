Журналист объяснил, чего Путин хочет от любого президента Украины

Владимир Путин от любого украинского президента хочет капитуляции, считает журналист / Reuters

Журналист и публицист Виталий Портников заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет от любого президента Украины капитуляции.

Глава РФ не собирается находить общий язык с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал Портников в эфире Obozrevatel.

По его словам, Путин считает президента нашей страны руководителем территорий, которые Запад отобрал у России.

"...единственная задача любого президента Украины в глазах Владимира Путина – это капитулировать перед Путиным и вернуть украденные русские земли от Ужгорода до Донецка их настоящему владельцу, то есть самому Путину и россиянам…", – поделился журналист.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что коммуникация с Владимиром Путиным ограниченная, но предметная.

Президент добавил, что хотел бы большей эффективности от диалога с российским коллегой.

Напомним, Зеленский и Путин говорили по телефону, но не проводили встречи тет-а-тет.

Лидеры Украины и России виделись на встрече в Париже в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция) для урегулирования конфликта на Донбассе, которая состоялась в декабре.