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Журналист объяснил, чего Путин хочет от любого президента Украины

10 октября 2020, 13:45

Президент РФ не собирается находить общий язык c Зеленским, уверен публицист.

Журналист считает, что Путин от любого украинского президента хочет капитуляции – Украина Путин новости
Владимир Путин от любого украинского президента хочет капитуляции, считает журналист / Reuters

Журналист и публицист Виталий Портников заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет от любого президента Украины капитуляции.

Глава РФ не собирается находить общий язык с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал Портников в эфире Obozrevatel.

По его словам, Путин считает президента нашей страны руководителем территорий, которые Запад отобрал у России.

"...единственная задача любого президента Украины в глазах Владимира Путина – это капитулировать перед Путиным и вернуть украденные русские земли от Ужгорода до Донецка их настоящему владельцу, то есть самому Путину и россиянам…", – поделился журналист.

  • Ранее Владимир Зеленский говорил, что коммуникация с Владимиром Путиным ограниченная, но предметная.
  • Президент добавил, что хотел бы большей эффективности от диалога с российским коллегой.
  • Напомним, Зеленский и Путин говорили по телефону, но не проводили встречи тет-а-тет.
  • Лидеры Украины и России виделись на встрече в Париже в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция) для урегулирования конфликта на Донбассе, которая состоялась в декабре.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Виталий Портников Владимир Зеленский Владимир Путин
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