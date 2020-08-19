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Журналиста Бигуса "кинули" в Миротворец

19 августа 2020, 16:21

Расследование по Свинарчукам-Гладковским по хищениям в Укроборонпроме аукнулось Денису Бигусу весьма неожиданно.

Бигус
Денис Бигус (справа) / УНИАН

Автора и ведущего программы журналистских расследований Наші гроші Дениса Бигуса внесли в базу данных портала Миротворец.

Как считают авторы проекта, Бигус своим скандальным сюжетом о коррупции в госконцерне Укроборонпром (пресловутое "дело Свинарчуков") совершил "манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины".

Сам журналист оперативно и с немалой долей ехидства прокомментировал свое внесение в Миротворец.

"Уххх, даже не знал. Оказывается, по версии сайта "Миротворец", я уже давненько - патентованный враг Украины. За подрыв доверия к госструктурам (ну вообще, конечно, за Гладковского, но ребята решили как-то обобщить). Эти массовые подрывы доверия не обошлись, конечно, без помощников. Ребят в креслах, костюмах и с корочками, которые терли темки, устраивали договорняки, и пилили, пилили, пилили бюджетное бабло. Попутно клали на законы. Ведь законы "для черни", а не для них. Никто не сделал для подрыва доверия к госструктурам больше, чем руководители этих госструктур, их подчиненные, их окружение. Их шкурняки, жадность, наглость, а очень часто и тупость" ‒ написал Бигус на своей странице в соцсети Facebook.

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Напомним, ранее в базу сайта Миротворец внесли народного депутата от партии Слуга народа Максима Бужанского. Авторы проекта обвиняют Бужанского в разжигании межнациональной розни, манипуляциях и действиях по дестабилизации ситуации в стране.

Денис Бигус новости Украины хищения вооружение Укроборонпром Миротворец
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