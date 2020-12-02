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Жуткие фото из больницы: пациенты с коронавирусом лежат рядом с трупами

2 декабря 2020, 22:57

Волонтеры сделали фото, на которых тела умерших пациентов лежат прямо в палатах и коридорах.

Появились жуткие фото с одесской больницы

Появились жуткие фото из одесской больницы №5, где лечат пациентов с коронавирусом - там не хватает кислорода, от чего люди умирают, а их тела лежат в палатах вместе с живыми.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на волонтеров, которые помогают больным.

На кадрах видно, что у больницы с утра собралась большая очередь из автомобилей скорой помощи. Отмечается, что туда в сутки привозят по 50 человек. Волонтеры в этом медучреждении сделали фото, на которых тела умерших пациентов лежат прямо в палатах и коридорах.

"Фото очень ужасные, изображены мертвые люди, которые умерли от коронавируса и умерли не в реанимации, а просто в отделении, куда их доставили. Меня больше всего напугало то, что говорится будто система медицины у нас готова к пандемии. Я вам скажу, что это ложь", – отметил киевлянин Иван Кудрявский.

Он рассказал, что родителей госпитализировали в тяжелом состоянии, однако в больнице не нашлось оборудования для их спасения. Мужчина обращался к волонтерам за помощью.

"Не хватает кислорода, мы привозим его в стационар. Там умирают люди", – пояснила руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

В больнице подтвердили, что фото действительно настоящие. По словам заместителя директора по медицинским вопросам Людмилы Бирюковой, они на прошлой неделе открылись как сортировочное медучреждение, а отделение для пациентов с коронавирусом на 90 коек заполнилось за двое суток.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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