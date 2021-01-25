Зимняя рыбалка обернулась трагедией: на Черкасчине утонули двое взрослых и ребенок

Тела пока что не нашли, поисковые работы продолжаются.
В воскресенье, 24 января, в селе Бучак Черкасской области произошла трагедия. Погибли двое взрослых и 10-летний ребенок – они провалились под лед и утонули.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, все трое пришли на зимнюю рыбалку. Расположились на расстоянии около 250 метров от берега реки Днепр.
По совам свидетелей, двое взрослых и ребенок провалились под лед. Тела пока не нашли. По состоянию на семь утра понедельника, 25 января, поисковые работы продолжались.
Отметим, спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий лед - из-за резкого потепления он может треснуть.
Напомним:
- В Польше на озере Морске-Око 2 января украинские туристы провалились под лед, несмотря на предупреждения служб, что ходить в этом месте по водоему крайне опасно.
- В российском Владивостоке произошло ЧП во время зимней рыбалки - около 30 автомобилей рыбаков провалились под лед.
Автор: Анна Багрий