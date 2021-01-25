Зимняя рыбалка обернулась трагедией: на Черкасчине утонули двое взрослых и ребенок

На зимней рыбалки погибли двое взрослых и ребенок / Фото dsns.gov.ua

В воскресенье, 24 января, в селе Бучак Черкасской области произошла трагедия. Погибли двое взрослых и 10-летний ребенок – они провалились под лед и утонули.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, все трое пришли на зимнюю рыбалку. Расположились на расстоянии около 250 метров от берега реки Днепр.

По совам свидетелей, двое взрослых и ребенок провалились под лед. Тела пока не нашли. По состоянию на семь утра понедельника, 25 января, поисковые работы продолжались.

Отметим, спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий лед - из-за резкого потепления он может треснуть.

Напомним: