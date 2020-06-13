В Украине может не состояться ЗНО: стало известно, когда будет принято решение

Решение о проведении ЗНО будет принято после 20 июня / @zno.ukr.center

Ситуация с COVID-19 позволяет провести внешнее независимое оценивание в Украине, однако точное и окончательное решение о проведении ЗНО будет озвучено накануне изначально запланированной даты.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе своего брифинга 13 июня.

"Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести внешнее независимое оценивание, которое предусмотрено на 25 июня", - заявил чиновник.

При этом Ляшко акцентировал внимание на том, что несмотря на рост количества заражений коронавирусной инфекцией, специальные комиссии 20-22 июня продемонстрируют итоги анализа двух показателей, на основе которых можно будет понять, стоит ли проводить внешнее независимое оценивание в срок или нужно все-таки перенести тестирование.

Ранее омбудсмен в сфере образования Сергей Горбачев заявил, что сейчас в Украине готовят документы о полной отмене ЗНО.

Также правительство отменило пробное внешнее независимое тестирование, которое должно было состояться 15 и 17 июня.

Позже стало известно, что пробное ВНО можно будет пройти дома на сайте Украинского центра оценивания качества образования.