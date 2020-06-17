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Зеленский требует отмены ЗНО-2020: в Раде зарегистрировали законопроект

17 июня 2020, 14:28

Президент предлагает отменить обязательную сдачу ЗНО в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 в Украине.

Зеленский
Зеленский предлагает сделать участие в ЗНО-2020 по желанию / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, в случае принятия которого поступающие в университеты школьники будут освобождены от обязательного прохождения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Об этом говорится в тексте законопроекта №3669, инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на официальном портале ВР.

В проекте закона речь идет о том, что выпускники школ учебного года 2019/2020 в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Украине освобождаются от обязательного участия в мероприятиях, связанных со сдачей государственной итоговой аттестации в виде внешнего независимого тестирования.

Законопроект предусматривает прохождение ЗНО в 2020 году по желанию.

"Они имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - подчеркивается в тексте законодательной инициативы Зеленского.

Ранее в Минобразования пообещали, что мероприятия по проведению внешнего независимого оценивания в Украине пройдут в ранее определенные сроки после получения разрешения от Минздрава. Также в МОН раскритиковали идею отмены ЗНО.

Министр здравоохранения Максим Степанов, в свою очередь, заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет провести тестирование.

Более того, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что оснований для переноса ЗНО нет. Если они появятся, то об этом должны сообщить в Минздраве или Минобразования.

ЗНО ВНО Владимир Зеленский Верховная Рада
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