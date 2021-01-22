"Золотая" коммуналка: в Киеве объяснили космические цифры в платежках

Жильцы, которые не имеют индивидуальных счетчиков, платят по специальной методике.
В Киеве аномально высокие счета за отопление касались только жителей новостроек, где часть квартир оснащена индивидуальными приборами учета, а часть — нет.
Все дело в счетчика: почему взлетели цифры в платежках
Как рассказали в коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго, владельцы квартир с индивидуальными счетчиками платят за потребленное тепло согласно показаниям счетчиков и дополнительно расчетный объем за отопление мест общего пользования (МОП).
В то же время жильцы, которые не имеют индивидуальных счетчиков, платят по иной методике. Она предусматривает начисление на основе разницы между показаниями общедомового прибора, затрат на отопление МОП и суммарных показаний всех индивидуальных счетчиков пропорционально отапливаемой площади квартиры. И именно поэтому время от времени появляются платежки-"аномалии".
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Так, например, в доме № 31 на улице Ахматовой уровень оснащения индивидуальными счетчиками составляет почти 90%. Поэтому разница между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных насчитывается квартирам без счетчиков. Поэтому одна из квартир без счетчика, с отапливаемой площадью 98,6 кв.м, получила платежку размером 12 тыс. грн, а на Драгоманова, 31Б, квартира с отапливаемой площадью 102 кв.м — почти 11 тыс. грн. Собственно, в этом случае страдает весь дом, потому что эта квартира — системный должник.
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Также в Киевтеплоэнерго отметили, что повышенные платежки могут формироваться в случае, если клиент системно не передавал показания своих счетчиков.
Если не передавать показания квартирных счетчиков отопления, в платежках будут первые два месяца отображаться данные о среднем потреблении, а начиная с третьего месяца — по данным домового счетчика. На этапе поверки или контрольного снятия показаний может оказаться, что фактически потребленные квартирой объемы тепла гораздо больше, чем начисленные за все время непредоставления показаний.
В одном из домов на улице Кудряшова владелец квартиры с отапливаемой площадью 140 кв.м больше года не передавал показания индивидуального счетчика тепла. Поэтому оплата начислялась по показаниям общедомового счетчика. В результате платежка за тепло в декабре составила 17 тыс. грн (с учетом объемов фактически зафиксированных счетчиком за последний год).
Тарифы на отопление для домов без счетчиков: к чему готовиться
В Киевтеплоэнерго добавили, что расчет стоимости отопления для домов, не оборудованных домовыми счетчиками производится на основе температурного коэффициента, на который влияет среднемесячная температура.
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В зависимости от рассчитанного температурного коэффициента корректируется нормативный тариф - 38,5 грн / кв.м отапливаемой площади.
Тарифы в Украине:
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