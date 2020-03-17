В Черновцах рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом детей

Коронавирус диагностировали у троих детей в Черновцах / Reuters

В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии троих детей, которым лабораторно подтвердили инфицирование китайскими коронавирусом Covid-19, и они стали первыми на территории Украины несовершеннолетними с данным опасным заболеванием.

Как сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, у инфицированных детей болезнь протекает в легкой форме.

"У родителей детей пока не обнаружили коронавируса. Дети чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки нет, пневмонии также. Форма заболевания несложная", - отметила чиновница.

Известно, что одному больному 10 лет, второму – год и десять месяцев, третьему ребенку всего шесть месяцев. По словам Гусак, медики проверят сейчас всех людей, которые контактировали с больными. Контактных лиц для более детального исследования делят на две группы.

Читайте такжеВ Италии подобрали препарат, лечащий от коронавируса"Их мы делим на две группы – те, которые имеют признаки заболевания (их госпитализируют в инфекционную) и те, которые не имеют признаков (остаются на самоизоляции). У родственников умершей не было признаков. Однако, обычно после объявления результатов, у нас появляется новая порция контактных лиц, которые сами обращаются и признаются в возможном контакте", - констатировала Гусак.

С людьми, которые контактировали с заболевшими коронавирусом детьми и взрослыми, сейчас работают эпидемиологи и семейные врачи.

Как ранее сообщалось, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. В Черновцах зафиксирована новая жертва – умерла 33-летняя женщина.

Напомним, в Черновцах Людмила Пацалюк, мать погибшей от коронавирусной инфекции 33-летней женщины, утверждает, что ее дочь медики могли спасти, однако ее просьбы о помощи в больнице игнорировали.