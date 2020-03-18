В Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19

Госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине/ ТСН

В Украине может возрасти число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, так как во вторник, 17 марта, возросло число подозрений на это заболевание.

В частности, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус. По данным пресс-службы ЛОГА, все они посещали страны, где зафиксирован коронавирус. У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние больных стабильное, у одного человека - пневмония. К слову, в целом по области с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека.

В Винницкой области вчера также были зафиксированы четыре подозрения на коронавирус Covid-19. На данный момент пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Об этом сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк.

Украинцы, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, прибыли с эпидемической территории. Их состояние на данный момент удовлетворительное.

Марусяк также сообщила, что по состоянию на 17 марта в Винницкой области снято два подозрения на острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом Covid-19. Ранее, этим пациентам диагностировано наличие вирусов гриппа "А".

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Напомним, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве.