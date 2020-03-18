Пандемия COVID-19: появились шокирующие данные о числе зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусом растет/ Фото pixabay.com

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на утро 18 марта возросло до 198 152 человек, при этом общее число смертей составило уже 7954. Об это свидетельствую данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Коронавирус в мире

За минувшие сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Италии - 3526. В общем, в стране же умерли 2503 человека, вылечился 2941 пациент. Италия остается самым большим очагом заражения коронавирусом в Европе.

В Испании за сутки подтвердили 1806 новых больных, зафиксировали 191 летальный случай (всего 533), при этом 498 человек преодолели болезнь.

В Германии обнаружили 1985 инфицированных, умерли 7 человек (всего 26).

В Польше зафиксировали еще 61 случай заболевания, один человек умер (всего 5 смертей).

В США - 1789 новых случаев заражения и 26 смертей за сутки.

В Голландии вирус подтвердился у 294 человек.

​В Словакии за сутки зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Общее число обнаруженных заболевших COVID-19 увеличилось до 97.

Стоит также отметить, что теперь коронавирус проник уже во все страны Европы. 17 марта "сдалась" Черногория – вчера там заявили о первых двух случаях коронавирусной инфекции на территории страны. COVID-19 подтвержден у двух женщин в 1948 и 1973 годов рождения, которые прибыли из США и Испании 12 дней назад.

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Как сообщал Главред, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.