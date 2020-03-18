Коронавирус "убил" почти 8 тысяч человек: в ВОЗ рассказали, можно ли заразиться от трупа

В ВОЗ рассказали, заразны ли трупы / Reuters

Тела умерших от китайского коронавируса не способны распространять инфекцию и являются безопасными для захоронения, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер во вторник, 17 марта, на брифинге в Женеве.

Отметим, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на утро 18 марта возросло до 198 152 человек, при этом общее число смертей составило уже 7954.

По его словам, работникам похоронных бюро не стоит бояться заразиться от тел умерших от коронавируса.

"Тело само по себе не вызывает заражения (в случае с китайским вирусом - ред.)", - отметил Линдмайер, передает UNN.

Так, патоген, который вызывает эту болезнь, "распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, в случае с Эбола".

Добавим, что в Украине 13 марта появилась первая жертва вируса – умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая ездила в Польшу.

Также ранее в Черновцах Людмила Пацалюк, мать погибшей от коронавируса 33-летней женщины, утверждает, что ее дочь медики могли спасти, однако ее просьбы о помощи в больнице игнорировали.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как изменится жизнь людей из-за коронавирусаНапомним, ранее Синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы для "борьбы" с коронавирусом Covid-19.

"Синод призвал епископат, духовенство и паству с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления и здравоохранения в связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания COVID-19. По этому поводу были утверждены соответствующие практические наставления и общий текст молитвы в любое время губительной эпидемии, с благословением использовать и другие, предусмотренные церковной традицией молитвы", - сообщили в ПЦУ.