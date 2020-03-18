Коронавирус и группа крови: ученые сделали громкое заявление

Коронавирус чаще всего поражает людей с определенной группой крови / Reuters

Смертоносный китайский коронавирус поставил на уши ученых всего мира. Так, китайские эксперты пришли к выводу, что уханьская зараза чаще всего поражает людей определённой группы крови.

Отметим, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на утро 18 марта возросло до 198 152 человек, при этом общее число смертей составило уже 7954.

Так вот, образцы анализов более двух тысяч инфицированных пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня показали, что люди с группой крови Аb (II) – самые уязвимые.

Китайские ученые пришли к выводу, что коронавирусом чаще всего заражаются люди, у которых кровь второй группы.

Отметим, носителей группы Аb (II) в мире около 42%, в то же время людей с группой 0 аb (I) все же больше (около 44%). Тем не менее, последние более устойчивы к штамму вируса.

Добавим, что в то же время врач из Софии Веселин Йолов попытался успокоить людей, которые начали паниковать из-за китайского коронавируса. По его словам, у 81% зараженных болезнь протекает в легкой форме, у 14% – умеренной тяжести и только 5% случаев критичны.

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