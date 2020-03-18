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Коронавирус и группа крови: ученые сделали громкое заявление

18 марта 2020, 10:02

Китайские ученые пришли к выводу, что коронавирусом чаще всего заражаются люди, у которых кровь второй группы.

Коронавирус, текст
Коронавирус чаще всего поражает людей с определенной группой крови / Reuters

Смертоносный китайский коронавирус поставил на уши ученых всего мира. Так, китайские эксперты пришли к выводу, что уханьская зараза чаще всего поражает людей определённой группы крови.

Отметим, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на утро 18 марта возросло до 198 152 человек, при этом общее число смертей составило уже 7954.

Так вот, образцы анализов более двух тысяч инфицированных пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня показали, что люди с группой крови Аb (II) – самые уязвимые.

Китайские ученые пришли к выводу, что коронавирусом чаще всего заражаются люди, у которых кровь второй группы.

Отметим, носителей группы Аb (II) в мире около 42%, в то же время людей с группой 0 аb (I) все же больше (около 44%). Тем не менее, последние более устойчивы к штамму вируса.

Добавим, что в то же время врач из Софии Веселин Йолов попытался успокоить людей, которые начали паниковать из-за китайского коронавируса. По его словам, у 81% зараженных болезнь протекает в легкой форме, у 14% – умеренной тяжести и только 5% случаев критичны.

Читайте такжеКоронавирус "убил" почти 8 тысяч человек: в ВОЗ рассказали, можно ли заразиться от трупаНапомним, ранее сообщалось, из-за коронавируса в ближайшие 15 лет нас ждет перестройка городских хозяйств и городских привычек, заявил профессор московской школы управления Сколково, эксперт в области биологической безопасности Николай Дурманов.

 "Скорее всего исчезнет далекий туризм, когда люди мчатся через всю планету, чтобы в течение двух недель погреть свой организм под тропическим солнцем. На смену этому туризму придет то, что сейчас мы видим в США и Скандинавии – это домашний туризм, исторический туризм, агро-индустриальный туризм, потому что путешествия через планету будут таить в себе неоправданные риски", - рассказал Дурманов.

группа крови коронавирус Новости Китая
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