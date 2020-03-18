В транспорте давка и смертоубийство: как Киев живет без метро – хроники безумия (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Киеве транспортный коллапс / соцсети

Коронавирус рядом, вопреки тому, что официально в Киеве всего два подтвержденных случая. И люди только сегодня реально начали понимать, насколько серьезно то, что с нами происходит. Многие поняли, что это не где-то в Китае или Европе, а это происходит с нами – на наших улицах.

В столице Украины закрыли метро, и люди оказались беспомощными. Вот так каждый день живешь, ездишь в метро и даже не понимаешь, какое это на самом деле имеет значение. Сел, поехал и через полчаса на другом конце Киева.

18 марта у нас всех упала пелена с глаз, что карантин – это не только тогда, когда дети не ходят в школы и детсады. Карантин – это отсутствие возможности поехать на работу, это когда уже нет работы. Никто не знает, чем это все закончится. Работодатели, которые не могут в силы специфики перевести своих сотрудников на удаленную работу – вряд ли будут кому-то оплачивать только то, что человек числится.

Именно поэтому в страхе потерять работу и остаться банально без еды, многие жители Киева сегодня, вопреки тому, что метро закрыли, участвуют в квесте под названием – ПОПАДИ НА РАБОТУ.

Соцсети сегодня окутаны ужасом и паникой – люди рассказывают такие страсти о том, как они добираются на работу, обходясь без привычных благ цивилизации, что сердце из жалости к ним обливается кровью, и создается впечатление, как будто апокалипсис уже наступил.

"В общественном транспорте давка и смертоубийство. Это последствия принятия решений, которые невозможно реализовать. Призываю правительство, президента и депутатов перестать заниматься глупостями, пытаясь изобрести простые решения. Не получится - вас вынесут из кресел в течение месяца, как только у людей, живущих от зарплаты до зарплаты, закончатся деньги. На второй месяц начнется разорение Конча-Заспы и силовое противостояние. Подозреваю, что полиция будет с народом", - пишет Владислав Бовсуновский.

"Йшов перший день карантину. Частина суспільства уявила, що вірус їх не стосується і продовжувала жити у реаліях вчорашнього дня.

У цьому і полягає одна з ключових проблем нашого суспільства - відсутність соціальної взаємодії: якщо ухвалено рішення сидіти по домівках, то самоізолюйся))) Тоді, як недокарантин, намагання одних працювати, коли інші сидять за власний рахунок удома, є не тільки свинством, але й - даруйте за неологізм - санітарним злочином.

Коли виникне спалах коронавірусу, хитрозроблені співгромадяни навіть не усвідомлять своєї провини, а просто скажуть: ось і до нас добралося...

Тому первинна проблема країни не в зеленських, порошенках, а в нас самих", - высказался Осест Сохар.

"Думаю, все видели, какой коллапс в городах. И как в одну "маршрутку" впихивают по 100 человек.

Но вы не думайте, что у Зеленского это не предусмотрели. И во вторник Рада, под видом борьбы с коронавирусом, ввела огромные штрафы и даже уголовные сроки за нарушение карантина.

Поэтому в ближайшие дни эти драконовские меры заработают. И будет очень весело.

Поэтому я не зря говорил, что коронавирус убьёт рейтинг Зеленского окончательно...", - пишет Дмитрий Корнейчук.

"Святошино. Тут ситуація ще гірша. Людей набагато більше ніж на Чернігівській. Їх буквально сотні! Метро було основним транспортом для цих людей. Тепер його закрили.

Зеленський, Шмигаль - це ваша відповідальність! Адже сотні людей, без масок, стоять вздовж зупинок! Десятки людей набиваються в маршрутки.

І я цілком розумію людей: у них робота, годувати сім'ї потрібно, платити за квартири потрібно, зрештою їсти за щось потрібно.

Хто буде відповідати за людей, які інфікуються на зупинках чи в транспорті? слів просто немає...", - рассказал Андрей Смолий.

"Не более 10 человек, говорили Они.

Без масок нельзя, говорили Они.

Будьте сознательными и самоизолируйтесь, говорили Они.

Ну а вот, что происходит на самом Деле...", - добавил Михаил Шнайдер.

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"Сегодня. 9.00 утра.

В Киеве объявлен всеобщих карантин.

Из моего окна открывается огромная пробка на мост Метро в направлении Правого Берега.

Загадочные люди.

Когда вы через неделю будете спрашивать у власти откуда у нас десятки тысяч заболевших, просто вспомните это фото и то что вы без надобности, вопреки рекомендациям врачей и властей поперлись все вместе по делам в город.

Ну вы же не совсем дебилы!?

Видимо вы так и не поняли.

Все что сейчас делают власти города и страны при практически полностью разваленной в стране системе здравоохранения - это пытаются сдержать заболеваемость и смертность, чтобы хоть как-то минимизировать последствия.

Услышьте.

Этот рабочий день может закончится для вас и окружающих вас людей в лучшем случае изоляцией в инфекционном отделении, а в худшем - ИВЛ и смертью", - рассказал Алексей Давиденко и разместил красноречивое фото.

Пробка на мосту Метро в Киеве / Фейсбук Алексей Давиденко

Читайте такжеКак пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фотоНапомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 столичный метрополитен решили закрыть начиная с 17 марта - с 23:00.

Работа подземки приостановлена предварительно до 3 апреля, сообщил мэр города Виталий Кличко. Столичный градоначальник уточнил, что Киев закрыл метрополитен согласно решению Кабмина.

При этом наземный транспорт должен работать в штатном режиме, дублируя линии метро.