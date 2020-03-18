Коронавирус в Украине: эксперт назвал сроки окончания пандемии

Точную цифру носителей вируса COVID-19 в Украине никто назвать не может / УНИАН

Украинский Минздрав отчитался о 14 зараженных коронавирусом COVID-19 в Украине, однако на самом деле их может быть намного больше. Такое мнение высказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

По его словам, точную цифру носителей вируса в Украине никто назвать не может, поскольку у 80% коронавирус протекает в легкой форме, поэтому пациент не будет обращаться за медицинской помощью.

"Более того, я всем рекомендую, если появились сопли, легкий кашель, это не означает, что вам нужно срочно и сразу бежать в медицинское учреждение. Получить дополнительную инфекцию риск намного больше, нежели на улице и в магазине", – рассказал эксперт КП в Украине.

Читайте такжеСколько на самом деле больных COVID-19: ученые сделали шокирующее заявлениеПо словам медика, люди постоянно болеют коронавирусами, поэтому не стоит поддаваться панике. Также он напомнил, что в Украине продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и корью.

"Люди постоянно болеют коронавирусами, это группа воздушно-капельных инфекций, как грипп. Просто сегодня это такая хайповая тема, и все об этом только и говорят. А у нас до сих пор продолжается рост заболеваемости корью, ОРВИ, в том числе гриппом, и сейчас как раз тот сезон. Мы отмечаем, что как раз идет большая обращаемость по ОРЗ, но это не значит, что это коронавирус", - сказал он.

Александрин высказал предположение что, вероятнее всего, пандемия коронавируса может закончиться уже в апреле 2020 года.

"Я ожидаю, что к концу апреля мы уже практически забудем об этом коронавирусе", - отметил он.

Напомним, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где были зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи коронавируса. Речь идет о Черновицкой и Житомирской областях. При этом некоторые нардепы не исключают, что если в Украине будет осложняться ситуация с коронавирусом COVID-19, то Верховная Рада все же может ввести режим чрезвычайного положения на территории всей страны.