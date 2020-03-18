УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. ☣️ Коронавирус

Коронавирус в Украине: эксперт назвал сроки окончания пандемии

18 марта 2020, 10:30

Ждать осталось совсем немного, считает эпидемиолог Андрей Александрин.

Маска, коронавирус
Точную цифру носителей вируса COVID-19 в Украине никто назвать не может / УНИАН

Украинский Минздрав отчитался о 14 зараженных коронавирусом COVID-19 в Украине, однако на самом деле их может быть намного больше. Такое мнение высказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

По его словам, точную цифру носителей вируса в Украине никто назвать не может, поскольку у 80% коронавирус протекает в легкой форме, поэтому пациент не будет обращаться за медицинской помощью.

"Более того, я всем рекомендую, если появились сопли, легкий кашель, это не означает, что вам нужно срочно и сразу бежать в медицинское учреждение. Получить дополнительную инфекцию риск намного больше, нежели на улице и в магазине", – рассказал эксперт КП в Украине.

Читайте такжеСколько на самом деле больных COVID-19: ученые сделали шокирующее заявлениеПо словам медика, люди постоянно болеют коронавирусами, поэтому не стоит поддаваться панике. Также он напомнил, что в Украине продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и корью.

"Люди постоянно болеют коронавирусами, это группа воздушно-капельных инфекций, как грипп. Просто сегодня это такая хайповая тема, и все об этом только и говорят. А у нас до сих пор продолжается рост заболеваемости корью, ОРВИ, в том числе гриппом, и сейчас как раз тот сезон. Мы отмечаем, что как раз идет большая обращаемость по ОРЗ, но это не значит, что это коронавирус", - сказал он.

Александрин высказал предположение что, вероятнее всего, пандемия коронавируса может закончиться уже в апреле 2020 года.

"Я ожидаю, что к концу апреля мы уже практически забудем об этом коронавирусе", - отметил он.

Напомним, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где были зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи коронавируса. Речь идет о Черновицкой и Житомирской областях. При этом некоторые нардепы не исключают, что если в Украине будет осложняться ситуация с коронавирусом COVID-19, то Верховная Рада все же может ввести режим чрезвычайного положения на территории всей страны. 

коронавирус в Украине коронавирус карантин новости Украины пандемия
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине: эксперт назвал сроки окончания пандемии». Другие новости эпидемии коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:32
Коронавирус во Львове: с подозрением на COVID-19 госпитализированы 24 человека
11:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: больше "секса", тайные тропы  и капканы
11:20
Джиган помирился с женой Оксаной Самойловой Видео
11:19
Из-за коронавируса ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты
11:15
День налоговика 2020 – поздравления в прозе, прикольные и картинки
10:54
Меган Маркл и принц Гарри пострадали от коронавируса
10:30
Крупнейшая студия Universal открывает онлайн-платформу из-за коронавируса
10:30
Коронавирус в Украине: эксперт назвал сроки окончания пандемии
10:27
В транспорте давка и смертоубийство: как Киев живет без метро – хроники безумия (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Видео
10:16
Борьба Украины с эпидемией коронавируса абсолютно неадекватна мнение
10:09
"х*йню несешь": "лицемер" Шнуров высмеял слова Путина о коронавирусе
10:02
Коронавирус и группа крови: ученые сделали громкое заявление Видео
10:00
Заденет за живое – к Земле подкралась магнитная буря Видео
09:42
В Крыму трагически погибли четыре человека – СМИ
09:41
В Украине резко взлетел курс доллара: сколько стоит валюта
09:32
Коронавирус "убил" почти 8 тысяч человек: в ВОЗ рассказали, можно ли заразиться от трупа Видео
09:22
Фейковый карантин, или Почему украинцы живут как гориллы в зоопарке мнение
08:59
Эдуард Лимонов умер: последнее желание и официальная причина смерти
08:58
Пандемия COVID-19: появились шокирующие данные о числе зараженных коронавирусом
08:29
Зачем Зеленский отдал Венедиктовой кресло генпрокурора мнение
08:25
В Украине перестанут ездить электрички: названо точное время Видео
08:16
Метро Киева ушло на карантин: как и чем теперь доехать
07:53
Гороскоп на 18 марта всех знаков Зодиака: золотые горы, травля и повышение Видео
07:43
Нардепы назвали условия для введения режима ЧП в Украине
07:10
Эксперт рассказал, как изменится жизнь людей из-за коронавируса Видео
07:00
В Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19
06:48
Когда лекарство хуже болезни: власть разрушает экономику Украины быстрее коронавируса мнение
06:29
Мода 2020 – в моде губные помады цвета апельсинов, персиков и фуксии: фото Фото
05:39
Сколько на самом деле больных COVID-19: ученые сделали шокирующее заявление
05:03
Как пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фото Фото
04:22
День Олени 2020 – як привітати іменинницю своїми словами та листівки
03:50
Диетолог назвала суточную норму витамина С: что можно съесть Видео
03:01
Путин с товарищами похоронит Россию – экс-разведчик
02:15
Сделка ради ц*лки: студентка-красотка продала девственность за круглую сумму
01:37
Как защититься от коронавируса пенсионерам: диетолог дала важные советы
00:55
Никакого порно: Орландо Блум рассказал, как и сколько воздерживался от секса
00:33
Стало известно, сколько украинских заробитчан покинули Польшу из-за коронавируса Видео
00:19
18 марта – какой сегодня праздник: День налоговика и Конона Огородника Видео
17 марта, вторник
23:59
В Черновцах рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом детей Видео
23:44
"Это я убила Эрику": телеканал пустил интересные титры во время выступления Зеленского Видео
23:23
В Черновцах защитили пенсионеров от коронавируса отменой льгот на проезд Видео
23:05
Водка, коньяк и виски: можно ли пить алкоголь во время эпидемии
22:29
Стали известны жуткие подробности смерти в Черновцах второй жертвы коронавируса Видео
22:26
Зеленский обратился к украинцам за границей: кого вернут в первую очередь
22:04
В ПЦУ придумали молитву для "борьбы" с коронавирусом - полный текст
21:34
Вершина айсберга: эксперт шокировал правдой о количестве больных коронавирусом
21:27
В Киеве "подпрыгнет" температура – синоптик
21:11
Какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году Видео
20:51
Тюрьма для Порошенко и дело Шеремета: на что способна Венедиктова на посту главы ГПУ
20:49
Подозрение на коронавирус: в Днепре 40 артистов Оперного театра закрыли на обсервацию Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять