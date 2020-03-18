Коронавирус во Львове: с подозрением на COVID-19 госпитализированы 24 человека

Анализы госпитализированных отправили в Киев / Reuters

Появились неутешительные новости из Львова – там с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализированы 24 человека. На данный момент диагнозы не подтверждены, биоматериалы отправлены в Киев для исследования.

У всех госпитализированных есть признаки заболевания.

"Из этих 24 человек 12 - это жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы", - сообщила руководитель оперативного штаба противодействию угрозы коронавируса Галина Сличная.

Напомним, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая - в Черновцах и Житомире.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.

Как сообщал Главред, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин считает, что точную цифру носителей вируса в Украине никто назвать не может, поскольку у 80% коронавирус протекает в легкой форме, поэтому пациент не будет обращаться за медицинской помощью.