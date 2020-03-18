Тюрьма и штрафы: Зеленский подписал жесткий "коронавирусный" закон

Президент одобрил закон о противодействии китайскому коронавирусу.
В среду, 18 марта, президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".
Соответствующая информация указана в карточке к законопроекту (№3219) на сайте Верховной Рады.
Так, в графе о дате и состояние прохождения указано: "Возвращены с подписью Президента", и уточняется, что Зеленский подписал закон 18 марта 2020.
Читайте такжеЭксперт рассказал, как изменится жизнь людей из-за коронавирусаНапомним, 17 марта, во вторник, во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу.
За законопроект №3219 отдали свои голоса 344 народных избранника. Проект закона голосовали без обсуждения.
Данный закон является временным и будет действовать на протяжении трех месяцев.
Добавим, что согласно закону, физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года.