Тюрьма и штрафы: Зеленский подписал жесткий "коронавирусный" закон

Владимир Зеленский подписал "коронавирусный" закон / Фото president.gov.ua

В среду, 18 марта, президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Соответствующая информация указана в карточке к законопроекту (№3219) на сайте Верховной Рады.

Так, в графе о дате и состояние прохождения указано: "Возвращены с подписью Президента", и уточняется, что Зеленский подписал закон 18 марта 2020.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как изменится жизнь людей из-за коронавирусаНапомним, 17 марта, во вторник, во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу.

За законопроект №3219 отдали свои голоса 344 народных избранника. Проект закона голосовали без обсуждения.

Данный закон является временным и будет действовать на протяжении трех месяцев.

Добавим, что согласно закону, физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года.