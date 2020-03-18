Контактировали с умершей от COVID-19: в Черновцах госпитализировали 5 человек

В Черновцах от коронавируса умерла 33-летняя женщина / Reuters

В Черновицкой области госпитализировали пятерых человек, которые контактировали с умершей от коронавирусной инфекции женщиной.

У всех госпитализированных есть признаки вирусного заболевания. Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак. Кроме того, в Черновицкой области зафиксирован случай заболевания коронавирусом в легкой форме у мужчины, который перенес его дома и не обращался к врачам.

"Также мы имеем ситуацию, когда человек перенес это заболевание в легкой форме дома, и он не обращался к врачам. И уже установлено первое обращение относительно этой ситуации от жены", - добавила Гусак.

Читайте такжеКоронавирус "убил" почти 8 тысяч человек: в ВОЗ рассказали, можно ли заразиться от трупаНапомним, ранее Людмила Пацалюк, мать погибшей от коронавирусной инфекции 33-летней женщины, рассказала подробности смерти второй жертвы коронавируса в Украине. Она утверждает, что ее дочь медики могли спасти, однако ее просьбы о помощи в больнице игнорировали, она вынуждена была сама прописывать себе антибиотики и в критический момент никто не оказал пациентке с пневмонией необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал Главред, 13 марта стало известно о первой жертве вируса – умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая ездила в Польшу.