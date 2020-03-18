Из-за коронавируса введен режим ЧС в Киевской области

Коронавирус в Киеве – Введена чрезвычайная ситуация в Киевской области / УНИАН

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Такое решение приняли 18 марта участники внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Режим введен временно, отмечается в сообщении службы Киевской облгосадминистрации.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", – отмечается в сообщении.

А премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что глава МВД Арсен Аваков будет докладывать о введении режима чрезвычайной ситуации не только в Киевской области – но также и в Киеве.

Таким образом Киевская область стала третьим регионом, где введена чрезвычайная ситуация.

Ранее в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. Позднее ЧП ввели и в Житомирской области.

Напомним, по данным Минздрава, 17 марта число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 – в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом – в Киеве. Зафиксированы два летальных случая – в Черновцах и Житомире.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Кабмин готов ввести ЧС по всей Украине, а не только в отдельных областях как сейчас. Однако конкретные сроки названы не были – лишь расплывчатое "в дальнейшем".

Ранее сообщалось, куда обращаться украинцам при заражении. В скорой помощи сообщили, что при первых симптомах опасного вируса нужно немедленно звонить семейному врачу.