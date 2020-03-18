Есть два вида: медик рассказал, чем отличаются типы коронавируса Covid-19

Есть два вида коронавируса Covid-19, утверждает ученый / Pixabay

Авторитетный российский медик-вирусолог Сергей Нетесов высказал предположение, что на планете существует как минимум два видов коронавируса Covid-19.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Интерфакс.

По мнению Нетесова, в Италии буйствует вид коронавируса, который заражает людей гораздо быстрее, чем тот, который охватил Китайскую Народную Республику. При этом ученый уверен, что на оба вида будет действовать одна вакцина - в случае если ее изобретут.

По словам Нетесова, разработка вакцины сейчас крайне сдерживается тем, что до настоящего времени отсутствуют модельные животные, на которых можно ее испытать.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Италии медики добились положительного результата лечения больных китайским коронавирусом Covid-19 с помощью нового лекарства. Местные больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение нового плана лечения.