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В Харькове и Одессе столпотворение: народ штурмует общественный транспорт

18 марта 2020, 13:02

Жители Харькова и Одессы плевали на ограничения и с самого утра атакуют общественный транспорт.

В Харькове забитые юдьми троллейбусы / Объектив

Смертоносный китайский коронавирус атакует Украину. По крайней мере, население городов сегодня ощутило, что их жизнь изменилась кардинально.

Транспортный коллапс, отсутствие продуктов на полках, паника, страх – это сегодня царит в регионах. А еще неизвестность – люди, начитавшись жутких новостей об опасной уханьской заразе и о том, что происходит в мире, только сейчас понимают, что их будущее в подвешенном состоянии.

Сегодня, когда люди не смогли попасть на работу, они реально, словно проснулись, и поняли, что происходит что-то страшное.

Главред узнал, что в это смутное время происходит в регионах, в частности, в Харькове и в Одессе.

Карантин в Одессе

До 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова, не вышли сегодня на линии.

В результате горожане буквально ломятся в трамваи и троллейбусы, которые едут забитыми, несмотря на ограничения, введенные позавчера городским головой и Кабмином.

Сотрудники ОГЭТ пытаются справиться с валом пассажиров и все-таки ограничить их количество в салонах. На конечных через громкоговоритель упрашивают людей не набиваться в троллейбусы и трамваи, пишет Думская.

Кроме того, муниципалитет обнародовал список автопредприятий, чьи маршрутки не вышли на линии: "Севертранс" (отсутствует на маршрутах 65% автобусов), "Турист" (30%), "Віраж" (35%), "Швидкі Автобусні Маршрути" (30%), "Авторух Сервіс" (35%), "АТП Кіностудія" (30%), "Автотранс-Україна" (40%), "Страс Транс" (40%), "Гленкор-ЮГ" (20%).

В Одессе маршрутки не вышли на работу / Думская

Карантин в Харькове

В Харькове вступили в силу карантинные ограничения на проезд в наземном общественном транспорте.

Около метро стоят наряды милиции. В наземном транспорте больше, чем по 20 пассажиров. В маршрутке ограничение количества пассажиров пытаются соблюдать, пишет МГ "Объектив".

В Харькове трамваи забиты людьми / Объектив

Также местные СМИ пишут, что на улицах Харькова большое количество автотранспорта.

В Харькове пробки
В Харькове пробки / Объектив

Кроме того, в соцсетях люди пишут, что с самого утра на остановках общественного транспорта огромные очереди.

Очереди в Харькове / соцсети

Напомним:

  • В Украине в среду, 18 марта, с 12:00 из-за пандемии китайского коронавируса прекратили ездить пригородные поезда (электрички). Некоторые электрички проследуют по сокращенному маршруту, чтобы успеть завершить движение до 12 часов, сообщили в Укрзализныце.
  • 16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабмин закрыть метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре (и прекратить междугородние перевозки). По словам Зеленского, междугородное сообщение может осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутном такси и такси. И до 20 человек можно будет перевозить в тролейбусах, автобусах, вагонах трамваев.
  • 11 марта 2020 года украинское правительство приняло решение ввести в Украине карантин – вплоть по 3 апреля.

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