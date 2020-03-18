Коронавирус добрался до Рады: заболел депутат

В Украине коронавирусом заразился депутат / Reuters

В Украине диагноз коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова, депутатская группа Довира. Ему 44 года, недавно был заграницей, сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Официально: диагноз коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова, депутатская группа "Довира". Ему 44 года, недавно посещал Италию (чуть позже Бутусов исправил текст и указал "заграницей", так как некоторые СМИ сообщили, что Шахов вернулся из Франции).

Парламент должен приостановить работу минимум на две недели в режиме сессии. Либо всех депутатов надо обеспечить средствами биологической защиты", - отметил Бутусов.

Подтвердил информацию и народный депутат Александр Мариковский.

"Коллеги, на сегодня обнаружен и подтвержден covid-19 у народного депутата. Не из партии Слуга народа. Из группы Доверие. Но мог контактировать с другими. Он находится на самоизоляции. Вернулся из Италии в минувшую среду. Был на ЭкоКомитете в четверг. Поэтому мог контактировать (и беспрекословно контактировал) с другими работниками ВР, депутатами и тд", - написал Мариковский в Фейбуке.

В то же время депутат Сергей Шахов в комментарии ТСН подтвердил информацию о том, что он действительно заболел коронавирусом.

Читайте такжеКоронавирус и группа крови: ученые сделали громкое заявлениеНапомним, по состоянию на вечер вторника, 17 марта, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза.

Вирус диагностировали уже у 14 человек.

По данным ведомства, 17 марта коронавирус обнаружили в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Также вирус нашли еще у шести человек в Черновицкой области.