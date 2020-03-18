Китайский коронавирус наступает: в Винницкой области отчитались о ситуации

В Винницкой области не подтвердили 4 случая коронавируса / УНИАН

В среду, 18 марта, в Винницкой области не подтвердили коронавирус у 4 человек, но появились 2 новых подозрения.

Один человек прибыл с эпидемической территории, второй контактировал с лицом, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция, сообщили на сайте Винницкой ОГА.

Пациенты находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Сейчас состояние пациентов стабильное.

Добавим, что по состоянию на 18 марта в Украине подтверждено 14 случаев заболевания Covid-19. Два - с летальным исходом.

На коронавирус проверяют 41 человека:

Винницкая область - 3.

Днепропетровская - 5.

Донецкая - 3.

Закарпатская - 3.

Ивано-Франковская - 3.

Киев - 14.

Николаевская - 1.

Ровненская - 1.

Сумская - 1.

Тернопольская - 1.

Херсонская - 1.

Черкасская - 1.

Черновицкая - 1.

Читайте такжеКоронавирус добрался до Рады: заболел депутатНапомним, по состоянию на вечер вторника, 17 марта, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза.

Вирус диагностировали уже у 14 человек.

По данным ведомства, 17 марта коронавирус обнаружили в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Также вирус нашли еще у шести человек в Черновицкой области.