Китайский коронавирус наступает: в Винницкой области отчитались о ситуации

В Винницкой области не подвердили 4 случая коронавируса COVID-19.
В среду, 18 марта, в Винницкой области не подтвердили коронавирус у 4 человек, но появились 2 новых подозрения.
Один человек прибыл с эпидемической территории, второй контактировал с лицом, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция, сообщили на сайте Винницкой ОГА.
Пациенты находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Сейчас состояние пациентов стабильное.
Добавим, что по состоянию на 18 марта в Украине подтверждено 14 случаев заболевания Covid-19. Два - с летальным исходом.
На коронавирус проверяют 41 человека:
- Винницкая область - 3.
- Днепропетровская - 5.
- Донецкая - 3.
- Закарпатская - 3.
- Ивано-Франковская - 3.
- Киев - 14.
- Николаевская - 1.
- Ровненская - 1.
- Сумская - 1.
- Тернопольская - 1.
- Херсонская - 1.
- Черкасская - 1.
- Черновицкая - 1.
Читайте такжеКоронавирус добрался до Рады: заболел депутатНапомним, по состоянию на вечер вторника, 17 марта, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза.
Вирус диагностировали уже у 14 человек.
По данным ведомства, 17 марта коронавирус обнаружили в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей.
Также вирус нашли еще у шести человек в Черновицкой области.