Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, с какими симптомами бежать к врачу

Если у человека есть реальная дыхательная недостаточностью, он может покинуть жилье, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сказал, что заболевшим молодым людям, которые не имеют сопутствующих заболеваний и не находятся в иммунодефицитном состоянии, не нужно никуда бежать и распространять инфекцию.

По его словам, покидать жилье может человек, которому нужна госпитализация.

Медик подчеркнул, что к врачу можно идти, если есть реальная дыхательная недостаточностью, затрудненное дыхание, одышка.

"Покидать дом с симптомами может только человек с реальной дыхательной недостаточностью, одышкой, затрудненным дыханием, который нуждается в госпитализации. Все остальные должны сидеть по домам – не имеет никакого значения, положительный у вас результат на коронавирус или нет...", – заявил врач.

Читайте такжеПандемия коронавируса: психиатр сказала, что категорически нельзя делатьКомаровский добавил, что в случае наличия симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) – боль в горле, кашель, чихание, температура, насморк, нужно просто дома правильно лечиться.

Как правильно лечить ОРВИ дома – советы от Комаровского:

Находиться дома;

Проветривать помещение, увлажнять воздух;

Много пить;

Промывать нос солевыми растворами;

Не заставлять себя есть;

В случае необходимости принимать жаропонижающее средство (на первом месте парацетамол, а на втором – ибупрофен).

Напомним, в Украине из-за пандемии китайского коронавируса ввели карантин. В Минздраве 17 марта сообщили, что в нашей стране зафиксированы 14 подтвержденных случаев коронавируса, двое заболевших скончались. Позже появилась информация, что китайский вирус подцепил нардеп.