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Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, с какими симптомами бежать к врачу

18 марта 2020, 15:42

Дом может покидать человек, которому необходима госпитализация, отметил врач.

Евгений Комаровский сообщил, что жилье может покинуть человек с реальной дыхательной недостаточностью – Коронавирус в Украине
Если у человека есть реальная дыхательная недостаточностью, он может покинуть жилье, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сказал, что заболевшим молодым людям, которые не имеют сопутствующих заболеваний и не находятся в иммунодефицитном состоянии, не нужно никуда бежать и распространять инфекцию.

По его словам, покидать жилье может человек, которому нужна госпитализация.

Медик подчеркнул, что к врачу можно идти, если есть реальная дыхательная недостаточностью, затрудненное дыхание, одышка.

"Покидать дом с симптомами может только человек с реальной дыхательной недостаточностью, одышкой, затрудненным дыханием, который нуждается в госпитализации. Все остальные должны сидеть по домам – не имеет никакого значения, положительный у вас результат на коронавирус или нет...", – заявил врач.

Читайте такжеПандемия коронавируса: психиатр сказала, что категорически нельзя делатьКомаровский добавил, что в случае наличия симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) – боль в горле, кашель, чихание, температура, насморк, нужно просто дома правильно лечиться.

Как правильно лечить ОРВИ дома – советы от Комаровского: 

  • Находиться дома;
  • Проветривать помещение, увлажнять воздух;
  • Много пить;
  • Промывать нос солевыми растворами;
  • Не заставлять себя есть;
  • В случае необходимости принимать жаропонижающее средство (на первом месте парацетамол, а на втором – ибупрофен).

Напомним, в Украине из-за пандемии китайского коронавируса ввели карантин. В Минздраве 17 марта сообщили, что в нашей стране зафиксированы 14 подтвержденных случаев коронавируса, двое заболевших скончались. Позже появилась информация, что китайский вирус подцепил нардеп.

Евгений Комаровский коронавирус ОРВИ
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