Эпидемиолог предупредил, кто может разнести коронавирус по Украине

Коронавирус по Украине могут разнести медики, предупредил эпидемиолог / УНИАН

Эпидемиолог, кандидат медицинских наук и руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин предупредил, что в Украине китайский коронавирус больше всего может распространиться через медработников.

В Украине не отработаны карантинные меры, в частности, лечебные учреждения работают в обычном режиме, рассказал эксперт в комментарии Гордону.

Собеседник отметил, что медиков, которые контактируют с больными коронавирусом, нужно изолировать.

"Те, кто сегодня работает с коронавирусными больными, тоже должны быть изолированы. Ведь после смены в поликлинике они едут домой и контактируют со своими семьями… Инфекционного контроля как такового у нас нет", – добавил эпидемиолог.

Александрин подчеркнул, что в Украине есть случаи невыявленного китайского вируса, поскольку "нет тестов".

"…У медиков нет средств индивидуальной защиты, нет тестов… К сожалению, самый большой риск заражения коронавирусом – у медиков в лечебных учреждениях. Медработники – это сейчас та группа риска, через которую инфекция в Украине может распространяться больше всего", – предупредил собеседник.

Ранее педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский говорил, что заболевшим молодым людям, которые не имеют сопутствующих заболеваний и не находятся в иммунодефицитном состоянии, не стоит покидать дом и распространять инфекцию.

Врач сообщил, что к врачу можно идти, если есть реальная дыхательная недостаточностью, затрудненное дыхание, одышка и необходима госпитализация.