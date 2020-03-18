Штрафы за детей на улице до 5100 гривен: в полиции разъяснили ситуацию

В полиции рассказали, будут ли штрафовать за детей на улице / УНИАН

После введения карантина в Украине из-за коронавируса многие родители в стрессе. С одной стороны, дети дома и их нужно чем-то занять, с другой стороны, сами родители на карантине.

17 марта, когда Рада приняла "коронавирусный" закон, всех родителей огорошили новостью о том, что теперь за детей на улицах будут штрафовать и даже наказывать уголовно.

Все родительские чаты в Viber облетела информация, что с 18 марта за детей на улицах будут штрафовать и даже наказывать уголовно.

Родители начали паниковать, так как, получается, что в условиях карантина выпустить чадо на улицу или отправить в магазин самостоятельно запрещено, иначе штраф от 1700 до 5100 гривен и лишение свободы от 2 до 5 лет.

Так вот, в Национальной полиции прояснили ситуацию. Правоохранители заявили, что это фейк, и попросили использовать только официальные новости от органов власти, а не тиражировать непроверенную информацию.

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