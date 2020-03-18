В Киеве с подозрением на китайский вирус госпитализировали пенсионера

В Киеве госпитализировали пенсионера с подозрением на коронавирус / УНИАН

В столице Украины с подозрением на смертоносный китайский коронавирус госпитализировали военного пенсионера. Дело в том, что один из экспресс-тестов по выявлению уханьской заразы дал положительный результат.

"17 марта 2020 года во второй половине дня в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" обратился пенсионер Министерства обороны Украины с жалобами на состояние здоровья. При обследовании со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРВИ. Также он сообщил, что у его друга недавно приезжали дети, живущие за границей Украины", - сказано в сообщении командования Медицинских сил Вооруженных сил Уккраины в Фейсбуке.

Добавим, что медики провели пенсионеру два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание коронавирусом Covid-19, один из которых дал положительный результат.

Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр.

Читайте такжеКоронавирус добрался до Рады: заболел депутатНапомним, по состоянию на вечер вторника, 17 марта, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза.

Вирус диагностировали уже у 14 человек.

По данным ведомства, 17 марта коронавирус обнаружили в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Также вирус нашли еще у шести человек в Черновицкой области.