В Италии 99% жертв коронавируса были серьезно больны – Bloomberg

В Италии от коронавируса умерло 17 человек моложе 50 лет / УНИАН

В Италии свыше 99% погибших в результате коронавируса пациентов, помимо инфицирования COVID-19, имели и другие серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения Италии, патологии не наблюдались лишь у незначительного количества погибших.

Данные по 18% летальных исходов от коронавируса проанализировали эксперты из Рима. Исследования показали, что только у трех жертв, или у 0,8% умерших, ранее не наблюдалось каких-либо патологий. В частности, половина умерших имела минимум три заболевания и около четверти жертв страдали от одной или двух проблем со здоровьем, также треть погибших страдала от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

У свыше 75% погибших от коронавируса наблюдалось высокое кровяное давление, около 35% страдали от диабета. Эксперты выяснили, что средний возраст скончавшихся составляет 79,5 лет.

По факту на 17 марта от данного опасного заболевания скончалось всего 17 человек младше 50 лет. Всего на эту дату в стране зафиксировано более 31,5 тыс. инфицированных коронавирусом, свыше 2,5 тыс. скончались. Исследователи полагают, что всего коронавирусом за этот период были инфицированы уже около 100 тыс. итальянцев, но некоторые перенесли заболевание в легкой форме. Как известно, Италия, наряду с Китаем, является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран.