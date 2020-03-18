"Гепарт жжет": Кернес громогласно заявил, что в Италии "одни трупики" - видео

Кернес заявил, что в Италии "одни трупики" / скриншот из видео

В среду, 18 марта, мэр Харькова Геннадий Кернес во время выступления на внеочередной сессии горсовета во всеуслышание заявил, что в Италии, где не останавливали работу метро из-за пандемии коронавируса, "одни трупики".

По словам Кернеса, в Италии уже некого возить в транспорте.

"В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики", - дословно сказал Кернес, описуя ситуацию в Италии, где сейчас бушует коронавирус.

Отметим, по состоянию на 18 марта в Италии зафиксировано более 31,5 тысячи инфицированных коронавирусом, свыше 2,5 тысячи скончались.

К слову, под видео кто-то подчеркнул, что "гепарт жжет".

Добавим, что 18 марта в Харькове вступили в силу карантинные ограничения на проезд в наземном общественном транспорте. Около метро стоят наряды милиции. В соцсетях люди пишут, что на остановках общественного транспорта огромные очереди.

13 марта мэр Харькова Геннадий Кернес объявил о том, что в городе школы и детские сады закрываются на карантин из-за коронавируса. При этом он выразил сожаление, что центральные власти не оставили люфта для принятия решения в интересах харьковчан.

Читайте такжеВ транспорте давка и смертоубийство: как Киев живет без метро – хроники безумияНапомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабмин закрыть метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре (и прекратить междугородние перевозки). По словам Зеленского, междугородное сообщение может осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутном такси и такси. И до 20 человек можно будет перевозить в тролейбусах, автобусах, вагонах трамваев.