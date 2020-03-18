"Хайповая тема": эпидемиолог шокировал заявлением о коронавирусе в Украине

Эпидемиолог рассказал правду о коронавирусе в Украине / УНИАН

В Украине количество зараженных опасным коронавирусом из Китая, который с декабря шагает по миру, может быть гораздо больше, чем официально сообщается.

По словам эпидемиолога Андрея Александрина в интервью КП в Украине, точную цифру носителей вируса в Украине назвать невозможно, потому что у 80% коронавирус протекает в легкой форме, и люди не сообщат об этом врачам.

"Я всем рекомендую, если появились сопли, легкий кашель, это не означает, что вам нужно срочно и сразу бежать в медицинское учреждение. Получить дополнительную инфекцию риск намного больше, нежели на улице и в магазине", – советует Александрин.

Также специалист добавил, что люди постоянно болеют коронавирусами, поэтому поддаваться панике нецелесообразно.

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"Люди постоянно болеют коронавирусами, это группа воздушно-капельных инфекций, как грипп. Просто сегодня это такая хайповая тема, и все об этом только и говорят. А у нас до сих пор продолжается рост заболеваемости корью, ОРВИ, в том числе гриппом, и сейчас как раз тот сезон. Мы отмечаем, что как раз идет большая обращаемость по ОРЗ, но это не значит, что это коронавирус", - подытожил эпидемиолог.

Ранее Главред писал, что Андрей Александрин предупредил, что в Украине китайский коронавирус больше всего может распространиться через медработников. В Украине не отработаны карантинные меры, в частности, лечебные учреждения работают в обычном режиме.

Также напомним, педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сказал, что заболевшим молодым людям, которые не имеют сопутствующих заболеваний и не находятся в иммунодефицитном состоянии, не нужно никуда бежать и распространять инфекцию.