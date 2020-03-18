Как ударит по Украине и Зеленскому ввод чрезвычайного положения

В Украине обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения/ УНИАН

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Таким образом, Киевщина стала третьей областью Украины, после Житомирской и Черновицкой, где были введены подобные меры.

Согласно сообщению Киевской облгосадминистрации, режим ЧС в области введен временно и классифицирован как "медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня". Иными словами, власть будет обязана обеспечить поддержку медицинских сотрудников, больниц и проводить информационную поддержку.

При этом ранее президент Владимир Зеленский уточнял, что в случае необходимости в Украине могут ввести чрезвычайное положение. В отличие от ЧС, такой режим подразумевает наличие соответствующего решения СНБО, согласно которому в населенных пунктах могут вводить комендантский час, ограничивать въезд и выезд и работу аэропортов и ж\д станций, эвакуацию населения и подключение полиции и армии к обеспечению безопасности.

Главред опросил экспертов о том, есть ли основания для введения чрезвычайного положения в условиях уже действующего карантина и чем оно грозит Украине.

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Кирилл Молчанов

политический эксперт, заместитель директора Украинского Института анализа и менеджмента политики:

Использовать режим чрезвычайного положения власти могут разве что под шумок, тем более, что уже озвучивались, например, инициативы о голосовании за рынок земли. Но, скорее всего, до этого сейчас не дойдет. Потому что это еще больше усилит панику в обществе и поставит под вопрос помощи Украине со стороны МВФ, обвалит доллар.

Такой вариант возможен, если ситуация с коронавирусом в Украине будет идти по итальянскому сценарию, то есть дойдет до тысяч заболевших. Но пока этого не произошло, навряд ли подобная ситуация на сегодня является самой актуальной и это негативный сценарий, который лучше не допускать.

Кроме того, введение чрезвычайного положения – это возможность ввести комендантский час и военные патрули на улицах. Но усиление военных не играет на руку Зеленскому, так как своих силовиков у него почти нет, а отдавать бразды правления Авакову или в Генштаб ему невыгодно, так как ситуация рискует выйти из-под его контроля. Не говоря уже о том, что это также усилит панику. Мы видим, что остановка метро уже привела к транспортному коллапсу и если ввести чрезвычайное положение на месяц-два, то это еще больше все усугубит. Но ни для кого не секрет, что после 3 апреля эпидемиологическая ситуация вряд ли может сильно измениться и продлевать карантин бесконечно, с учетом всех убытков, тоже нецелесообразно. Толк от чрезвычайного положения мог бы быть выгоден только в том случае, если бы в Украине вскоре должны были состояться выборы, но пока такие действия лишены смысла, поскольку ближайшие выборы в Украине могут пройти не раньше осени.

Вероятнее всего, власть будет пытаться ограничиться превентивными мерами. Ведь и так, в нынешнем режиме карантина созданы условия для того, чтобы обвалить экономику и провалить выполнение бюджета.

Алла Мироненко

заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского:

Карантина вполне достаточно – можно было, например, в метро, чтобы его не закрывать, установить посты и не пускать в него людей без масок. Но всех закрыть, как в тюрьме, не даст никакого результата, так как после этого люди все равно выйдут на улицы и станут болеть. В Великобритании, например, проверяют только прибывших в страну людей, у них нет карантинов, так как было решено получить иммунитет от этой болезни. А у нас решили от всего спрятаться.

Чрезвычайное положение не дает защиты от вируса и не вырабатывает иммунитета от него. Надо принять решение – либо мы хотим получить иммунитет, а для этого надо, чтобы население переболело, но не все сразу.

Так как вакцины нет, есть всего два выхода – или переболеть сразу всем или постепенно. Карантин как раз и введен для того, чтобы люди переболели как-то постепенно. Но пока в Украине нет какого-то глобального распространения коронавируса. Если закрывать города, то как будет происходить обеспечение городов, ведь в них есть маленькие дети, нужны продукты, которые нельзя для них запасти наперед.