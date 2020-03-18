"Махнуть 50 грамм": больной коронавирусом нардеп Шахов рассказал о самочувствии

Шахов рассказал, как это - болеть коронавирусом / Фото: Facebook/Сергей Шахов

Подцепивший во время путешествия во Францию и Швейцарию китайский коронавирус народный депутат Сергей Шахов заявил, что у него тесты подтвердили заболевание, однако сейчас его общее состояние уже стабилизировалось.

"У меня поднялась температура до 38 градусов. Я, как ответственный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы — сначала на грипп. Тесты показали отрицательный результат. На мой вопрос, есть ли тест на коронавирус, тогда доктора ответили, что нет", — пояснил Шахов в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По словам Шахова, по причине плохого самочувствия он вызвал медиков на дом и на второй день заболевания, чтобы проверить состояние легких. Врачи дали ему стандартные рекомендации при ОРВИ – пить больше жидкости и даже "махнуть 50 грамм", однако политик подчеркнул, что он не употребляет спиртные напитки и лечился народными средствами.

Депутат рассказал, что у него взяли анализ крови и мазки с полости рта, чтобы протестировать их на коронавирус. А 18 марта ему позвонили из лаборатории и подтвердили наличие вируса.

"Это не так страшно, как кажется, нужно отставить панику. Я считаю, это не страшное заболевание, а просто грипп, но как только вы почувствовали себя плохо, нужно сразу вызывать медиков", — отметил парламентарий.

Шахов заверил, что находится дома на карантине, никуда не выходит. Его семья чувствует себя нормально, симптомов заболевания нет, но он связал это с тем, что дети недавно переболели ОРВИ с температурой и другими симптомами.

Напомним, Шахов контактировал с другими нардепами не более одного раза - 12 марта на заседании комитета по экологии. Всего там была (вместе с ним) дюжина народных избранников.