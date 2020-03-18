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"Хлорка все убивает": боксер Усик посоветовал, как бороться с вирусом

18 марта 2020, 19:33

Боксер Усик посоветовал купаться в бассейнах с хлоркой для борьбы с опасным вирусом.

Усик
Боксер Усик дал советы украинцам в период пандемии коронавируса / Reuters

Известный украинский боксер Александр Усик во время пандемии коронавируса из Китая, от которого уже начали умирать люди и в нашей стране, высказался о том, как нужно бороться в опасными вирусами.

"Если есть такая возможность, выезжайте за город, в лес, ходите по лесу и дышите, насыщайте себя кислородом. Когда организм насыщается кислородом, то кислород уничтожает так называемые вирусы, которые мы "хапаем" где-то в общественных местах. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана, хлорка тоже это все убивает. Улыбайтесь обязательно, будьте поближе к своим родным, уходя на работу - обнимите и поцелуйте жену три раза, детей тоже по три раза, маму, брата, друга... Не стесняйтесь, объятия делают нас добрее и продлевают жизнь", - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

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Кроме этого известный спортсмен раскритиковал ненужную панику вокруг коронавируса, которая "бежит впереди нас".

"Паника бежит вперед нас. Паника порождает панику. Зачастую, когда один паникует, то еще девять начинают паниковать. Так что этого паникера сразу нужно успокоить, замотать ему рот скотчем и все. Если у вас есть решение проблемы - зачем паниковать, если нет решения - ждите своего часа", - заявил Усик.

Также Усик прошелся по экстренным закупкам гречки и туалетной бумаги и опустошению полок с другими товарами в супермаркетах.

"Туалетная бумага, гречка не помогут. Мы все цивилизованны, толерантные, научились умно и красиво говорить, но только появилась проблема, мы все залетаем в магазин и "буцкаем" друг друга за рулон туалетной бумаги или пакет гречки. Вся наша цивилизованность и воспитание куда-то пропадают", - добавил боксер.

Усик также выразил мнение, что в нынешней ситуации всем нужно объединиться: "Надо объединиться, помочь друг другу, пожертвовать своим "я", своим эго... Где наша душа добрая, украинская? Мы сами должны собраться и помочь друг другу. Не президент, не Верховная рада...".

Ранее Александр Усик поделился секретом о том, что не применяет свои профессиональные навыки в повседневной жизни. Так, боксер рассказал студентам КНУ имени Тараса Шевченко о том, что не может терпеть хулиганов, которые пристают к другим людям посреди улицы.

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