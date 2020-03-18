Коронавирус во Львове: как живет город на карантине

Мэр города Львова подробно рассказал о том, как город перешел в режим максимальной готовности к ЧС.
Город Львов в условиях карантина из-за пандемии ужасного коронавируса перешел в режим максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям.
Мэр города Андрей Садовый в эфире ObozTV сообщил, что в центре города людей очень немного, закрыты рестораны, бары, кафе.
"Приятно, что много ресторанов начали продавать еду на вынос. Стоят очереди по два метра друг от друга, кофе можно купить, круассан. С каждым днем становится больше карантинного порядка", – отметил мэр.
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Кроме этого чиновник призвал львовян лишний раз не выходить из дома. В первую очередь, это касается пожилых людей.
"Работает штаб, каждый день нарабатывают рекомендации. Есть четкий регламент относительно продуктовых магазинов, как себя люди должны вести, сколько людей может заходить в магазин. То же самое относительно аптек. Сейчас работаем по рынкам, потому что львовский рынок "Шувар" - один из крупнейших в Украине продуктовых рынков", – добавил Садовый.
Он отметил, что город перешел в режим максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям.
"Общественный транспорт - это волнение для нас. Мы не можем его отменить, потому что город довольно большой, должны доезжать на работу люди", - сказал мэр.
Коронавирус во Львове
Ранее появились неутешительные новости из Львова – там с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализированы 24 человека. На данный момент диагнозы не подтверждены, биоматериалы отправлены в Киев для исследования. У всех госпитализированных есть признаки заболевания.
Также Главред писал, что из-за угрозы распространения жуткого коронавируса, власти Львова решили с 16 марта закрыть все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Соответствующее заявление сделал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.