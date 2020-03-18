Плохие новости: в ВОЗ ошарашили заявлением о коронавирусе у детей

В ВОЗ сообщили, что дети также могут болеть коронавирусом в тяжелой форме / УНИАН

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование течения болезни опасного коронавируса и обнаружили, что опасный недуг может поражать и детей, которые могут болеть им также тяжело, как и люди преклонного возраста.

Как заявил Майк Райан во время пресс-брифинга в ВОЗ в среду, 18 марта, дети также есть среди больных опасным недугом. По словам Райана, в Южной Корее 20% умерших были моложе 60 лет.

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"Поэтому не совсем правильно думать, что в зоне риска только пожилые люди", - сказал он.

Доктор Мария Ван Керхове рассказала, что дети в основном легче болеют COVID-19, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни. Один ребенок в Китае умер.

"Симптомы детей похожи на симптомы взрослых. Это высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах", - сказала она.

Коронавирус опасность

Ранее Главред писал, что эпидемиолог Андрей Александрин предупредил, что в Украине китайский коронавирус больше всего может распространиться через медработников. В Украине не отработаны карантинные меры, в частности, лечебные учреждения работают в обычном режиме.

Также напомним, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский говорил, что заболевшим молодым людям, которые не имеют сопутствующих заболеваний и не находятся в иммунодефицитном состоянии, не стоит покидать дом и распространять инфекцию. Врач сообщил, что к врачу можно идти, если есть реальная дыхательная недостаточностью, затрудненное дыхание, одышка и необходима госпитализация.