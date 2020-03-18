Не коронавирус: медики назвали причину смерти 33-летней женщины в Черновцах

Женщина якобы умерла все же не от коронавируса / УНИАН

В Черновцах в результате экспертизы медики озвучили причину смерти 33-летней женщины, которая была инфицирована китайскими коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА со ссылкой на заместителя главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольгу Снигуряк, женщина имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также заболевание легких.

"Причина смерти – судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в головной мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела немного повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации является сопутствующей патологией, к летальным последствиям привел не он", – пояснила Снигуряк.

Местные власти предполагают, что, очевидно, ранее переболел муж погибшей женщины, но заболевание прошло в легкой форме и за медицинской помощью он не обращался. Сейчас мужчина находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо. У него взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Известно, что погибшая женщина контактировала в быту с пятью членами своей семьи. У некоторых из них проявились признаки ОРВИ, поэтому их госпитализировали для детальной проверки на коронавирус и возможной изоляции.