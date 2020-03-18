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Жуткий коронавирус: Комаровский назвал условия прогулок с детьми

18 марта 2020, 23:15

Известный педиатр рассказал, каких правил нужно придерживаться во время прогулок на свежем воздухе во время пандемии коронавируса.

Комаровский
Комаровский поведал, можно ли гулять с детьми во время карантина / Скриншот

Китайский коронавирус - из-за опасной хвори, которая быстро распространяется по миру, в Украине ввели карантин с 12 марта, который продлиться пока что до 3 апреля. Из-за того, что дети сидят по домам, многих родителей интересует вопрос - можно ли гулять с ребенком во время этих вынужденных мер обсервации?

На этот популярный вопрос дал ответ педиатр Евгений Комаровский в соцсети - он заявил, что гулять можно, но при определенных условиях.

  • Во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
  • Дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;
  • Вы имеете возможность покинуть собственное жилище не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.
  • Вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта,
  • вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться,
  • вы готовы пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапаной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;
  • Вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

Также известный доктор посоветовал кооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть от "подвига материнства".

"Обращаю внимание: дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии и т.д.и т.п., что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой", - сказал Комаровский.

Ранее Комаровский сообщил о том, что китайский коронавирус дольше всего живет на пластике и на нержавеющей стали, на этих материалах его можно обнаружить в период от двух до трех дней. В воздухе жизнеспособность вируса составляет до трех часов.

Также напомним, Комаровский заявил, что украинцы не смогут уберечься от коронавируса. Врач указал на то, что иммуномодуляторы, индукторы интерферона, большинство противовирусных средств не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Это называется "надо что-то делать". Все это не работает. 

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