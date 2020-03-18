В Украине подтверждено уже 16 случаев коронавируса

Китайский коронавирус распространяется по Украине / Reuters

В Украине по состоянию на 18 марта официально сообщили о 16 инфицированных коронавирусом Covid-19 на территории Украины.

"По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19:Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецка (1) области и г. Киев (2)", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

За сегодня в больницы поступил 51 пациент и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий, протестированы шесть образцов подозрений на коронавирус, все они оказались отрицательные.

Напомним, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая - в Черновцах и Житомире.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.

Как сообщал Главред, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин считает, что точную цифру носителей вируса в Украине никто назвать не может, поскольку у 80% коронавирус протекает в легкой форме, поэтому пациент не будет обращаться за медицинской помощью.