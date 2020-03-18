Коронавирус в Мариуполе: заболел 52-летний турист из Египта

В Мариуполе зафиксирован первый случай коронавируса по Донецкой области / Фото Reuters

В Мариуполе у 52-летнего местного жителя лабораторно подтвердили инфицирование китайским коронавирусом.

"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта. Медики оказывают ему помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением", - сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Несмотря на первый случай коронавируса в городе и области, чиновник рекомендовал местным жителям сохранять спокойствие и заботиться о гигиене. Он добавил, что необходимо пользоваться информацией из официальных источников. Все факты о состоянии здоровья первого пациента с коронавирусом Кириленко пообещал рассказать в ближайшее время на брифинге.

Жители Мариуполя в комментариях актвино реагировали на новость, высказвая свое мнение.

"Какого фига разъезжать по курортам, если такая ситуация в мире", "Кстати в египетских отелях много итальянцев. И когда у них был объявлен карантин они разлетелись на курорты", "Жесть, ну реально, а теперь государство тратит деньги на то чтоб этих баранов доставить в страну. Если им побарабану на свою жизнь значит и сидели б там, а то солнышко им подавай", "Это уже страшно", "Страшно от того что мы не знаем сколько ещё таких вернувшихся, только среди моих знакомых трое семей которые вернулись в начале марта", "Ну хорошо же ведь отдохнул, правда? Теперь мы все здесь отдыхаем!", "Да, иногда радуешься тому,что не имеешь возможности поехать отдохнуть заграницу", - написали мариупольцы в комментариях.

Напомним, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая - в Черновцах и Житомире.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.

Как сообщал Главред, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин считает, что точную цифру носителей вируса в Украине никто назвать не может, поскольку у 80% коронавирус протекает в легкой форме, поэтому пациент не будет обращаться за медицинской помощью.