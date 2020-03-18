Грозит наказание: под Житомиром блогеры притворились больными коронавирусом

Над коронавирусом не боятся шутить / УНИАН

В Житомирской области двое блогеров решили провести эксперимент – они вызвали скорую помощь и заявили, что больны коронавирусом, поскольку в марте находились в Италии.

Как сообщает глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook, шутники хотели всего лишь снять на видео процесс оказания первой помощи.

"Два человека 1990 и 1994 годов рождения обратились в Центр первичной медико-санитарной помощи Коростенского городского совета с жалобой о неотложной помощи. Они заявили, что якобы имеют повышенную температуру и находились в Италии с 5 по 12 марта", – рассказал Бунечко.

К мужчинам на дом выехали экипированные в защитные костюмы медики, пациентов доставили в инфекционное отделение и провели тест на COVID-19, результат которого оказался отрицательным.

После блогеры в разговоре с врачами признались, что вся их болезнь была шуткой, и они лишь собирали контент для своего блога.

"Я буду требовать, чтобы эти шутники компенсировали стоимость зря потраченного комплекта индивидуальной защиты и выезд медицинской бригады и были привлечены к административной ответственности", – отметил глава ОГА.

Как ранее сообщалось, в Мариуполе у 52-летнего местного жителя лабораторно подтвердили инфицирование китайским коронавирусом.

Напомним, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая - в Черновцах и Житомире.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.