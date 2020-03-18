УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. ☣️ Коронавирус

Грозит наказание: под Житомиром блогеры притворились больными коронавирусом

18 марта 2020, 23:59

Шутники использовали тесты, которые для кого-то могу быть жизненно необходимыми.

коронавирус,Украина
Над коронавирусом не боятся шутить / УНИАН

В Житомирской области двое блогеров решили провести эксперимент – они вызвали скорую помощь и заявили, что больны коронавирусом, поскольку в марте находились в Италии.

Как сообщает глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook, шутники хотели всего лишь снять на видео процесс оказания первой помощи.

"Два человека 1990 и 1994 годов рождения обратились в Центр первичной медико-санитарной помощи Коростенского городского совета с жалобой о неотложной помощи. Они заявили, что якобы имеют повышенную температуру и находились в Италии с 5 по 12 марта", – рассказал Бунечко.

К мужчинам на дом выехали экипированные в защитные костюмы медики, пациентов доставили в инфекционное отделение и провели тест на COVID-19, результат которого оказался отрицательным.

После блогеры в разговоре с врачами признались, что вся их болезнь была шуткой, и они лишь собирали контент для своего блога.

"Я буду требовать, чтобы эти шутники компенсировали стоимость зря потраченного комплекта индивидуальной защиты и выезд медицинской бригады и были привлечены к административной ответственности", – отметил глава ОГА.

Как ранее сообщалось, в Мариуполе у 52-летнего местного жителя лабораторно подтвердили инфицирование китайским коронавирусом.

Напомним, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве.  Зафиксированы два летальных случая - в Черновцах и Житомире.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.

Новости Житомира новости Украины коронавирус в Украине китайский коронавирус коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Грозит наказание: под Житомиром блогеры притворились больными коронавирусом». Другие новости эпидемии коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:15
Эксперт назвал пять этапов развала Украины "чекистом" Путиным
01:36
Карантин в Украине: чем обязательно кормить детей Видео
01:13
Инфицированный коронавирусом нардеп Шахов ответил на обвинение Зеленского
00:57
"Кого тянет налево": эксперты рассказали, как вычислить склонного к изменам мужчину
00:24
В Украине подскочили цены на "противовирусные" овощи
00:19
19 марта – какой сегодня праздник: День клиента и с Днем ангела Елены Видео
18 марта, среда
23:59
Грозит наказание: под Житомиром блогеры притворились больными коронавирусом
23:31
Коронавирус в Мариуполе: заболел 52-летний турист из Египта
23:31
Мода 2020 – в моде губные помады цвета апельсинов, персиков и фуксии: фото Фото
23:29
"Хайповая тема": эпидемиолог шокировал заявлением о коронавирусе в Украине
23:16
В Украине подтверждено уже 16 случаев коронавируса
23:15
Жуткий коронавирус: Комаровский назвал условия прогулок с детьми
22:51
Заденет за живое – к Земле подкралась магнитная буря Видео
22:37
Цена на нефть побила рекорд падения с 2003 года
22:33
Война на Донбассе: Сивохо вновь отличился скандальным заявлением
22:15
Грудастая порнозвезда-блондинка поманила фанатов пикантными фото Фото
21:58
"Душа горит адским пламенем": Самойлова раскрыла реальную ситуацию в семье
21:47
Кличко резко высказался об идее открытия метро
21:43
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, с какими симптомами бежать к врачу Видео
21:29
Не коронавирус: медики назвали причину смерти 33-летней женщины в Черновцах
21:25
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: больше "секса", тайные тропы и капканы
21:14
Плохие новости: в ВОЗ ошарашили заявлением о коронавирусе у детей
21:01
Украина определилась с участием на Евровидении 2021
20:49
Как ударит по Украине и Зеленскому ввод чрезвычайного положения
20:45
Льготы по кредитам, доплаты для пенсионеров и учеба на карантине: Зеленский обратился к украинцам Видео
20:21
Коронавирус во Львове: как живет город на карантине
19:40
Инвестиционные компании объявили о глобальном мировом кризисе
19:33
"Хлорка все убивает": боксер Усик посоветовал, как бороться с вирусом
19:31
Apple представила новый компактный MacBook Air 2020 года
19:18
Лакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецепты Видео
19:06
"Махнуть 50 грамм": больной коронавирусом нардеп Шахов рассказал о самочувствии Видео
19:05
Карантин: в Украине выписали первый штраф за "перебор" пассажиров в маршрутке
19:02
Метро в Киеве может возобновить свою работу - при каких условиях
18:54
Карантин по-украински: как власти совместили танцы с похоронами мнение
18:28
Путин подписал закон, облегчающий украинцам выдачу российских паспортов
18:09
Sony рассказала о технических характеристиках PlayStation 5. Главное
18:06
"Гепарт жжет": Кернес громогласно заявил, что в Италии "одни трупики" - видео Видео
17:31
В Италии 99% жертв коронавируса были серьезно больны – Bloomberg
17:11
В Киеве с подозрением на китайский вирус госпитализировали пенсионера Видео
16:47
Штрафы за детей на улице до 5100 гривен: в полиции разъяснили ситуацию Видео
16:45
Новый трейлер Resident Evil 3 Remake нашли в демо-версии игры Видео
16:36
Эпидемиолог предупредил, кто может разнести коронавирус по Украине Видео
16:10
В Кабмине поманили компенсацией украинцам расходов на услуги ЖКХ: каким и как
16:04
PlayStation 5 - презентация онлайн Видео
15:51
Apple анонсировала новый iPad Pro с камерой от iPhone 11
15:48
EBU отменил Евровидение 2020 - официально
15:41
Неудержимое падение: курс гривны к доллару снизился еще сильнее
15:00
Экономический кризис: Шмыгаль рассказал, стоит ли готовиться к украинцам
14:56
На Киевщине устроили "бунт" против отмены электричек, опубликовано фото Видео
14:56
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M21 с четырьмя камерами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять