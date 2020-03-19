В Украине подскочили цены на "противовирусные" овощи

Чеснок подорожал / УНИАН

За последние три дня в Украине резко выросли цены на "противовирусные" овощи и продукты пчеловодства.

Как пишет сайт Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства, от шести гривен за килограмм до 12 гривен возросла стоимость лука. Причина заключается еще в том, что его активно экспортировали в страны Ближнего Востока, Молдову и Румынию. Запасы лука в стране уже подходят к концу.

От 45 гривен до 50-60 гривен за килограмм на минувшую неделю подскочила оптовая цена на чеснок.

Читайте такжеКоронавирус в Мариуполе: заболел 52-летний турист из ЕгиптаНа другие овощи оптовая цена почти не изменилась. Оптовые цены на морковь выросли на две-две с половиной гривны за килограмм, а килограмм капусты подорожал на одну-две гривны. Картофель подорожал на гривну, но эксперты это связывают с тем, что его запас в Беларуси уменьшается, а около 60% этого овоща к нам везут именно из этой страны.

Цена на мед на отечественном рынке составляет 25 гривен за килограмм, однако продажи активизировались, поэтому прогнозируется рост стоимости данного натурального продукта. Грамм прополиса подорожал в два раза - теперь за него просят около восьми гривен.

Напомним, паникуя из-за мировой пандемии китайского коронавируса Covid-19, люди массово закупают не только медицинские маски или продукты, но и рулоны туалетной бумаги.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране в связи со вспышкой коронавируса в мире. Главред в деталях рассказал, чем принятые правительством меры грозят украинцам.