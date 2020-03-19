Инфицированный коронавирусом нардеп Шахов ответил на обвинение Зеленского

Шахов ответил Зеленскому / Фейсбук

Народный депутат Сергей Шахов, у которого после приезда из Франции диагностировали китайский коронавирус, заявил, что его президент Владимир Зеленский обвинил в кнопкодавстве, однако его карточка не была зарегистрирована в Верховной Раде.

"Уважаемый господин президент! В ответ на ваше видеообращение сообщаю вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР", - написал он в Facebook.

По словам политика, президента дезинформировали, и он уделяет внимание незначительным вопросам, а не решает проблемы медицины в стране.

Напомним, в своем видеообращении Зеленский заявил, что намерен провести расследование в отношении заболевшего коронавирусом нардепа Сергея Шахова, который не ходил на заседания из-за болезни, но его карточка голосовала.

Как известно, 17 марта, во вторник, во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу. Добавим, что согласно закону, физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года.